Нефть: потолок не пробит, но попытки еще будут

Вчера октябрьский фьючерс на североморскую смесь Brent завершил день ростом на 0,8% — до $84,8 за баррель. И все же по итогам всей недели он оказался в «красной зоне».

Статья по теме: Производительность нефтяных сланцевых скважин в США снижается быстрее, чем ожидалось

Такого не было с июня. Именно тогда и он, и контракт на западно-техасскую нефть WTI, начали серию из семи недель подряд, закрытых в плюс. На восьмой она прервалась.

Подобные бесперебойные серии для нефтяного рынка – как и для прочих – редкость. Ведь для того, чтобы хотя бы на одной неделе котировки сместились «не туда», нужно совсем немногое. По пути в любую сторону рынки склонны спотыкаться, корректируясь.

Статья по теме: Среднемесячная стоимость нефти Urals превысила $70 за баррель

И нет ничего удивительного в том, что более длинную (восьминедельную) серию в прошлый раз нефть показывала очень давно – в разгаре предыдущего бычьего рынка. Тогда Brent еще только готовилась рвануть с уровня $70 до почти $140 за баррель. Серия началась в середине декабря 2021 года и завершилась закреплением выше $90.

Вообще подобные рекорды свидетельствуют о силе инструмента, либо о том, что первоначально он был катастрофически перепродан. Во втором случае, такие серии наблюдаются на мощных медвежьих рынках и завершаются новым серьезным падением. Может показаться, что сейчас именно такой случай. Есть, однако, нюансы.

Brent, действительно, очень сильно упала от максимумов 2022 года. Но это случилось слишком давно.

Много месяцев она никак не могла преодолеть круглую отметку $90 за баррель. После отбоя от мощного сопротивления, она раз за разом уходила вниз, нарисовав в итоге на графике широкий диапазон в районе примерно $71-89.

Говоря чисто технически, сформирована база, выход из которой вверх, может стать началом очень серьезного роста. Настолько мощного, что для него неплохо бы иметь не только технические, но и фундаментальные основания.

На данный момент они в наличии лишь частично. В целом, благодаря действиям России и Саудовской Аравии, предложение сокращается. Спрос до последнего времени, в свою очерель, рос. И все это еще с июня стало отражаться на физическом рынке достаточно явно, чтобы трейдеры начали отыгрывать эту ситуацию. И из нижней части диапазона ($71,57 в конце июня) Brent в августе доходила до $88,1 за баррель.

Но хотя уменьшение добычи и поставок нефти продлено на сентябрь, про октябрь и далее рынок не уверен. Между тем на носу сезонное снижение спроса. Вновь появились опасения относительно продолжения подъема ставки ФРС и перспектив мировой экономики.

При этом плохие экономические данные их Китая и усиливающийся там спад на рынке жилья повлияли на отношение к рискованным активам, а заодно и к перспективам спроса на нефть. И если в июле – начале августа нефть могла расти и на фоне падения акций во всем мире, то сейчас это уже сложнее.

И пока даже явные признаки осложнения ситуации на физическом рынке, такие, как падение запасов нефти в США до самого низкого уровня с января, сравнительно мало влияют на котировки. Отчасти этому способствует и то, что август – традиционно вялый месяц, когда трейдеры зачастую думают уже об отпусках, а не о рынке. Так, совокупный открытый интерес по WTI в четверг падал до самого низкого уровня с января.

Но и далеко от верхней границы диапазона нефть не отходит, что говорит об определенной силе быков и возможности новых, более успешных попыток прорыва неприступного уровня. Тем более что Международное энергетическое агентство продолжает прогнозировать ухудшение баланса и более высокие цены на нефтяном рынке до конца года.

Пока же на рынке установился шаткий баланс, когда опасения снижения спроса уравновешиваются сокращением предложения. И то, сохранится ли он или изменится в ту или иную сторону, во многом будет зависеть не непосредственно от соотношения спроса и предложения, а от того, как на это посмотрит ОПЕК+.