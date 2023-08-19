Перспективы развития российско-китайских отношений обсудили в Москве

В мероприятии также приняли участие представители Администрации Президента России, сотрудники Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации и исполнительный директор Российско-Китайского делового совета Евгений Маркин. Стороны обсудили вопросы текущего взаимодействия и совместные планы по дальнейшему сотрудничеству. Особое внимание было уделено предстоящему Восточному экономическому форум, который состоится 10–13 сентября во Владивостоке.

«На каждой двусторонней встрече или в рамках таких организаций и объединений, как ШОС и БРИКС, мы активно обсуждаем пути развития для наших стран и стратегию достижения роста взаимной торговли. Восточный экономический форум является одной из площадок, на которой ежегодно заключаются инвестиционные контракты, позволяющие развивать наши страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уверены, что и в этом году наши встречи будут способствовать дальнейшему развитию добрососедских отношений и росту экономического благополучия наших стран», — отметил Антон Кобяков.

По словам Чжан Ханьхуэя, в этом году на ВЭФ ожидается участие представительной китайской делегации на высоком уровне, что свидетельствует о том, что китайская сторона придает большое значение проведению форума, рассматривает его как важную платформу для сотрудничества между странами.

«Участие китайской делегации в Восточном экономическом форуме рассматриваем в том числе как часть подготовительной работы по организации встречи лидеров государств осенью этого года», - заявил Чжан Ханьхуэй.

На встрече также обсуждалось проведение бизнес-диалога «Россия-Китай» с участием глав крупнейших российских и китайских компаний, который будет организован совместно Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и Союзом китайских предпринимателей в России.

Отдельное внимание было уделено крупнейшим совместным инвестиционным и инфраструктурным проектам, реализуемым в рамках договоренностей глав двух государств, среди которых строительство Баимского ГОКа, СПГ-проекты «НОВАТЭКа» в Арктической зоне Российской Федерации, а также трансграничный железнодорожный мост Нижнеленинское – Тунцзян, трансграничный автомобильный мост Благовещенск – Хэйхэ и другие.