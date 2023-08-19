Полковник ВС РФ рассказал, что помогло застопорить контрнаступление ВСУ

В остановке контрнаступления ВСУ огромную роль сыграли возведенные российскими военными фортификационные сооружения и плотное минирование. Об этом председатель Военно-научного комитета инженерных войск ВС РФ полковник Максим Кривошеев рассказал в интервью телеканалу «Звезда» на форуме «Армия-2023».



«Протяженность линии соприкосновения составляет сотни километров. Была проделана огромная работа. В нынешних условиях, как показала спецоперация, фортификационное оборудование — это одна из важнейших задач. Благодаря ему мы можем защитить личный состав и технику, свести к минимуму потери», — рассказал Кривошеев.

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Также он сообщил, что российские военные устраивали взрывные и невзрывные заграждения, осуществляли плотное минирование. Большая протяженность минных полей, по словам полковника, помогла остановить прорыв бронированной техники, танков и личного состава противника.

Кроме того, Кривошеев рассказал, что минно-взрывные заграждения в зоне проведения спецоперации начали устанавливать с помощью БПЛА. Как правило — в местах нахождения противника, куда сапер не может подойти. Он пояснил, что ночью БПЛА подлетает к нужному объекту и сбрасывает инженерный боеприпас, «мину ставят в боевое положение», и она срабатывает при воздействии с человеком или техникой.