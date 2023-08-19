Путин провел совещание в ростовском штабе группировки СВО

Президент РФ Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону. Он заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующих направлений, сообщили в пресс-службе Кремля.

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«Президент заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки», — сообщили в пресс-службе президента.

Подробности встречи в Кремле не уточнили. На кадрах, вышедших в эфире телеканала «Россия 24», видно, как президент подъезжает к штабу на машине, где его встречает Герасимов. Путин вместе с ним следует до командного пункта, там начальник Главного оперативного управления — первый замглавы Генштаба Сергей Рудской докладывает, что «офицеры указанной категории на служебное совещание собраны». Несколько кадров с совещания опубликованы без звука.

В штаб СВО в Ростове-на-Дону Путин уже приезжал в середине марта, когда впервые посещал Мариуполь.

