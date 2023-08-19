Спутник спутника: астроном объяснил, почему «Луна-25» так долго не прилуняется

Автоматическая станция «Луна-25» была запущена с космодрома Восточный 11 августа, 16-го она вышла на орбиту спутника Земли, а прилуниться должна только 21 августа. Как объяснил изданию «Вокруг света» астроном и специалист по небесной механике Юрий Бондаренко, чтобы прилуниться сразу, потребуется слишком большое количество топлива, и эта задача перед миссией не стояла.

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«Чтобы выйти на орбиту Луны, и уж тем более прилуниться в определенные координаты на поверхности, необходимо значительно изменить величину и направление скорости космического аппарата. На практике сразу прилуниться сложно, поскольку это одномоментно потребует слишком большого количества топлива. Эта проблема решается выходом на орбиту Луны, что позволяет постепенно, виток за витком, изменять вектор скорости аппарата, расходуя при этом значительно меньше горючего», — пояснил Бондаренко.

По его словам, прилуниться можно было бы и быстрее, но при этом возникает вопрос — зачем? Основными задачами миссии «Луна-25» он назвал обеспечение перелета до Луны, мягкую посадку, отработку технологии работы на поверхности Луны и проведение научных исследований дистанционными и контактными методами. Ни одна из этих целей не требует ускоренной доставки аппарата на Луну, подчеркнул специалист.

Бондаренко также рассказал, что вокруг Луны уже вращаются искусственные спутники НАСА и Индии. Lunar Reconnaissance Orbiter был запущен Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства в 2009 году с целью планирования будущих миссий на Луну. Он проводит картирование поверхности Луны, определяет местонахождение потенциальных ресурсов и безопасные места для посадки. Индийский же космический аппарат «Чандраян-3» запущен 14 июля текущего года и имеет схожие с российской миссией цели по исследованию южного полюса Луны.

