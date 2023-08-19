Украинское общество готовят к миру

Украинская пропаганда, а это не только чиновники и телевидение, но и ряд «независимых» ютуб-каналов и ЛОМы, вещающие в соцсетях, предпринимает явно скоординированные попытки резкого разворота общественного мнения.

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Ранее украинская пропаганда была нацелена на «войну до победного конца», клятвенно обещая выйти на границы 1991 года весной-летом 2023 года. Понимали ли украинские власти, что дают невыполнимые обещания? Конечно да! Но президент Украины Владимир Зеленский явно не беспокоился о негативных для себя последствиях, поскольку на выборах 2019 года обещал мир, борьбу с коррупцией и экономический рост, а вместо этого граждане получили военные действия, невиданные ранее масштабы разворовывания госсредств и обнищание. И тем не менее, сегодня рейтинг Зеленского (если верить украинским соцопросам) высок как никогда.

Президент Чехии Петр Павел еще в марте этого года предупреждал, что у Киева будет лишь одна попытка провести наступление, и если «оно провалится, будет чрезвычайно трудно получить средства на следующее». Неудачное попытка украинского наступления, начатая 4 июня 2023 года, лишь подтвердила слова Павела. А издание Politico опубликовало статью о плане Украины на случай гибели Зеленского. Иными словами, Киеву намекнули на альтернативу.

В итоге в ютуб-пространстве набирает популярность ролик, на котором якобы действующий военнослужащий заявил, что не видит шансов выйти не только границы 1991 года, но и даже на рубежи 24 февраля 2022 годя, и необходим мир, поскольку жизни граждан важнее территорий. Месяцем ранее за подобные тезисы можно было получить уголовное дело по статье о госизмене.

Синхронно заговорили и прочие властители дум, политологи и эксперты, пространно рассуждая о том, чего Украина уже добилась и может добиться, чего хотят на Западе и насколько приемлема формула «жизни важнее территорий».

А чтобы граждане Украины охотнее и быстрее приняли эту точку зрения, другие спикеры фактически запугивают граждан последствиями продолжения войны. Доброволец Денис Квебек заявил, что 90% мужского населения Украины должны быть готовы к прямому участию в войне. А комбат 3-й ОШбр Дмитрий Кухарчук написал, что необходимо провести «тотальную мобилизацию всего, а не только сельского населения».

Кроме того, в украинский парламент внесен законопроект о запрете выезда из страны подростков от 16 до 18 лет, а коммунальщиков заставляют разносить повестки.

На этом фоне прозвучало заявление секретарь Совета национально безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Киев может изменить порядок выполнения пунктов «мирного плана Зеленского». То есть требование «вывести войска» больше не считается принципиальным для разговора.

Еще в начале июня этого года фонд «Демократические инициативы» провел опрос общественного мнения среди украинцев, в ходе которого 30% граждан высказались за немедленную остановку военных действий. На фоне военных неудач и изменившейся пропаганды число сторонников мира должно было увеличиться. Когда их станет заметно больше, украинские власти смогут «подчиниться воле народа».