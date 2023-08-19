В России начнут производить туристические автобусы

Серийное производство туристических автобусов планируют запустить ГАЗ и «Волгабас» в первом квартале 2024 года. Предсерийный образцы уже проходят сертификацию, сообщил ТАСС министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров.

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«Сейчас производство туристических автобусов различных классов уже осваивают ГАЗ и "Волгабас", их предсерийные образцы проходят сертификацию. Рассчитываем на запуск производства в первом квартале 2024 года», — заявил Мантуров.

Министр уточнил, что компания «Соллерс» ведет переговоры о запуске этого производства в особой экономической зоне Татарстана «Алабуга». Выпуск этих автобусов, по его словам, удовлетворит потребности отечественных предприятий.

Проблему нехватки туристических автобусов и трудностей с их обслуживанием поднял президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в конце декабря прошлого года.

