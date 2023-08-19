В России разработали маневренный боевой корабль-ледокол

Новый облик гиперостойчивых планарных боевых кораблей-ледоколов разработали в НИИ кораблестроения и вооружения ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Надводные корабли повышенной ледовой проходимости позволят значительно расширить возможности северной группировки российского флота, сообщил ТАСС автор концепта, старший научный сотрудник института Петр Тенишев.
«Помимо всех плюсов планарной геометрии, мы также добавили в модель ледовые наделки — ступени — на носу, которые позволяют при меньшем водоизмещении и при меньшей мощности на винтах в сравнении с классическими ледоколами ломать лед гораздо более эффективно. Это позволит значительно повысить эффективность надводного боевого корабля: наличие полярной группировки, состоящей из боевых надводных кораблей-ледоколов, значительно повысит возможности флота. Их будет сложнее уничтожить, поскольку они будут маневрировать независимо друг от друга, а не идти за ледоколом», — рассказал Тенишев.
Ледовые ходовые модели испытания на базе Крыловского государственного научного центра, по его словам, показали, что такая форма эффективнее ломает лед и не допускает его забивания в тоннели движителей, оставляя за собой чистый канал. Испытания, которые сейчас проводятся на базе ЦМКБ «Алмаз», тоже подтверждают расчеты мореходности, ходкости, маневренности и устойчивости на курсе, отметил он.
«Форма нового облика позволит строить корабли гораздо технологичнее, дешевле и, как следствие, быстрее. Если головной авианосец водоизмещением около 100 тыс. тонн строится около 12-15 лет, для авианосца аналогичного водоизмещения в новом планарном облике этот срок может сократиться до шести лет», — уточнил автор концепта.
Он пояснил, что планарный (плоский, без изгибов и кривизны, состоящий из плоскостей) корпус разработан для перспективных ударных и транспортных платформ, таких как корвет, фрегат, эсминец, авианосец, универсальный десантный корабль на базе современной тримаранной концепции — так называемого монохалла тримаранного типа. Форма корпуса, по мнению разработчика, позволяет кораблю иметь хорошую остойчивость даже при высоком волнении. Впервые концепт был представлен на форуме «Армия-2022».