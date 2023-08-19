В России разработали маневренный боевой корабль-ледокол

Новый облик гиперостойчивых планарных боевых кораблей-ледоколов разработали в НИИ кораблестроения и вооружения ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Надводные корабли повышенной ледовой проходимости позволят значительно расширить возможности северной группировки российского флота, сообщил ТАСС автор концепта, старший научный сотрудник института Петр Тенишев.

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«Помимо всех плюсов планарной геометрии, мы также добавили в модель ледовые наделки — ступени — на носу, которые позволяют при меньшем водоизмещении и при меньшей мощности на винтах в сравнении с классическими ледоколами ломать лед гораздо более эффективно. Это позволит значительно повысить эффективность надводного боевого корабля: наличие полярной группировки, состоящей из боевых надводных кораблей-ледоколов, значительно повысит возможности флота. Их будет сложнее уничтожить, поскольку они будут маневрировать независимо друг от друга, а не идти за ледоколом», — рассказал Тенишев.

Ледовые ходовые модели испытания на базе Крыловского государственного научного центра, по его словам, показали, что такая форма эффективнее ломает лед и не допускает его забивания в тоннели движителей, оставляя за собой чистый канал. Испытания, которые сейчас проводятся на базе ЦМКБ «Алмаз», тоже подтверждают расчеты мореходности, ходкости, маневренности и устойчивости на курсе, отметил он.

«Форма нового облика позволит строить корабли гораздо технологичнее, дешевле и, как следствие, быстрее. Если головной авианосец водоизмещением около 100 тыс. тонн строится около 12-15 лет, для авианосца аналогичного водоизмещения в новом планарном облике этот срок может сократиться до шести лет», — уточнил автор концепта.

Он пояснил, что планарный (плоский, без изгибов и кривизны, состоящий из плоскостей) корпус разработан для перспективных ударных и транспортных платформ, таких как корвет, фрегат, эсминец, авианосец, универсальный десантный корабль на базе современной тримаранной концепции — так называемого монохалла тримаранного типа. Форма корпуса, по мнению разработчика, позволяет кораблю иметь хорошую остойчивость даже при высоком волнении. Впервые концепт был представлен на форуме «Армия-2022».