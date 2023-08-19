В Сочи с подарками встретили пятимиллионного туриста

Андрей Пронин из Самары стал пятимиллионным туристом этого года в Сочи. На курорт он прилетел вместе с супругой Еленой, чтобы отдохнуть в санатории «Адлеркурорт» — там семья проводит отпуск уже пятый год подряд. В международном аэропорту Сочи их встретили представители городской администрации и санатория и в торжественной обстановке вручили сертификаты, подарочные карты и сувениры бренда «Выбирай сочинское», сообщили в пресс-службе администрации.

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Пятимиллионный турист признался, что был очень тронут такой встречей. Пронин сообщил, что они с женой любят приезжать в Сочи, потому что здесь «есть все, что нужно: природа, воздух, хорошее питание и внимательный персонал».

«Сочи находится на пике летнего сезона с показателем заполняемости функционирующих объектов более 95%. Санатории с лечебной базой заполнены более чем на 100% за счет дополнительных мест. Мы видим возрастающий интерес гостей к оздоровлению в летний период. Сохранение высокого турпотока ожидается и на бархатный сезон – коллективные средства размещения в сентябре-октябре уже забронированы на 70-80%», — отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Сейчас в городе-курорте единовременно находятся 220 тыс. человек, на 3% больше, чем в прошлом году. Общий турпоток по итогам текущего года власти ожидают на уровне 7,4 млн человек.