Володин назвал пять препятствий на пути возрождения речного транспорта

Россия входит в тройку стран по длине водных путей и это преимущество важно использовать, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он подробно осветил все выгоды речного транспорта и существующие в этой сфере проблемы, в числе которых назвал старые суда и причалы, дефицит кадров и зависимость от импортных комплектующих.

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«Реки позволяют доставлять грузы и пассажиров в районы, с которыми отсутствует ж/д и автомобильное сообщение. Важный экономический фактор: километр перевозки на судне на 15% дешевле, чем по железной дороге, и на 25% – чем на автомобиле. В регионах Российской Федерации, где расположены внутренние водные пути, создается 90% ВВП и проживает 80% населения. В каждом из российских городов-миллионников есть хотя бы одна крупная водная артерия», — рассказал Володин.

При этом он отметил, что в отрасли сейчас существует пять ключевых проблем. Это отсутствие выстроенной маршрутной сети речных пассажирских перевозок между городами; устаревшие пассажирские суда (более 65% речного флота выработали свой нормативный срок эксплуатации); зависимость от импортных комплектующих, нехватка запчастей для ремонта систем навигации и оборудования; высокая степень износа речных портов и причалов (55-70%), а также кадровый дефицит судоводителей и ряда других профессий.

Руководитель нижней палаты парламента анонсировал выездное совещание Совета Госдумы, на котором будут обсуждаться вопросы развития речного пассажирского транспорта. Оно пройдет 21 августа на заводе по производству судов на подводных крыльях в Чкаловском районе Нижегородской области.

«Важно выработать законодательные решения, которые позволят ускорить возрождение пассажирского речного транспорта. Это повысит качество жизни людей во многих субъектах нашей страны. Начать планируем с регионов, находящихся на реке Волге. Их — 16. А если говорить о Волжском бассейне — 38», — подчеркнул Володин.

