Украинцы действительно могут скоро закончиться: страна вымирает быстрее любого государства в Европе. Военные действия не главная причина: демографическая бездна зияла под Украиной задолго до начала СВО.

Американский фонд Jamestown (признан нежелательным в РФ) недавно оценил численность населения Украины в 20 млн человек (против 50 млн в 1991 году). Данные ООН — 36,7 млн человек.

Западные исследователи подозревают, что Киев намеренно скрывает статистику. Последний раз перепись населения проводилась в 2001 году: тогда жителей Украины насчитали 48 млн человек. В 2019 году Госстат привел данные в 41,9 млн человек, но цифра расчетная. В 2023 году независимый Украинский институт будущего (УИБ) назвал цифру в 29 млн. По оценке российского демографа Алексея Ракши, на Украине осталось 27,5 млн. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев насчитал 20-25 млн жителей Украины, «не более».

Еще в 2021 году ООН назвал Украину страной с самым большим падением рождаемости в Европе. Сеть исследовательских центров Population Europe прогнозирует, что население Украины сократится на 33% в течение ближайших 20 лет, а если бы не случилось СВО — то на 16%, что тоже немало. Объединенный исследовательский центр ЕС (JRC) подсчитал, что к 2052 году страна может потерять более трети своего населения, при самом благоприятном прогнозе — до 21%.

Рождаемость на Украине снижается в среднем на 7% в год начиная с 2013 года, в 2015 году — 15%, в 2023 — 28%. Такие цифры привел сервис исследования открытых госданных Украины Opendatabot. Коэффициент фертильности по оценке НАН Украины еще в 2021 году был на уровне 1,1, сейчас — 0,7, для прироста населения нужно больше 2.

Учитывая, что с 2022 года территорию Украины покинуло огромное количество женщин и детей (для мужчин граница закрыта), очевидно, что улучшать рождаемость банально некому. Вердикт исследователей неутешителен: Украина не будет сильной и процветающей независимо от того, как и когда закончится СВО.