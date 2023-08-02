Акции. «На рынке происходит рекордное ралли»

Сделки на рынке акций Московской биржи 31 июля заключили 1,34 млн частных инвесторов, говорится в сообщении торговой площадки. Объем торгов на рынке акций 31 июля превысил 157 млрд рублей. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 82%. Таким образом, активность частных инвесторов стала в этот день рекордной с начала 2023 года.

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Инвесторы активно торговали и в дневное, и в вечернее время. Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями 31 июля составила 15,4% (в среднем 5,6% в 2022 году). Для сравнения: в 2022 году ежедневно сделки заключали в среднем 625 тыс. человек.

Напомним, что рынок акций Московской биржи предоставляет возможность заключать сделки с акциями, депозитарными расписками и паями инвестиционных фондов. Суммарное время торгов на рынке акций составляет 14 часов: торги проводятся с 09:50 до 23:50 мск.

На рынке происходит рекордное ралли, имеющее под собой вполне обоснованные факторы, — дивиденды, переезд корпораций на родину, рост сырьевых цен и девальвация рубля, указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

И фактически, констатирует аналитик, происходит цепная реакция: видя, как дорожают бумаги, все большее число участников подключаются к биржевому процессу, чтобы успеть заработать. Доходности рынка привлекают граждан, и ставки по вкладам не могут сейчас соревноваться с двузначной процентной доходностью в акциях.

Но есть два важных момента, обращает внимание Михаил Зельцер: доходность прошлого не гарантирует те же результаты в будущем, а есть и риски коррекции после такой волны ралли. Как правило, максимальные объемы и ускорение движения, будь то роста или падения, случаются именно на локальных экстремумах. В моменте рынок перегрет и надо учитывать вероятность отката.

«Тем не менее наши оценки предполагают более высокие цены акций, а после возможной коррекции, которую надо будет воспринимать спокойно и соизмерять свои риски, индекс может двинуть ещё выше: таргет БКС на годовом горизонте по индексу Мосбиржи 3700 п., или ещё порядка +20% от текущих уровней», – говорит Михаил Зельцер.

Сотни процентов «плюс»

Резкий рост торговой активности частными инвесторами 31 июля обусловлен взлетевшими акциями Сбербанка, которые за день прибавили более 7%, считает, в свою очередь, аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов. Доля бумаг банка в портфеле частного инвестора по итогам июня составила 38,5%, что отражает высокий интерес обычных инвесторов.

Поэтому сильный рост бумаг Сбербанка спровоцировал рекордные объёмы торгов. «Возможным источником столь высоко торгового оборота, на мой взгляд, являются поступившие ранее дивиденды Роснефти и Татнефти, а также закрытие коротких позиций со стороны спекулянтов, – говорит эксперт. –В отсутствие негатива и при сохранении слабого рубля, в самое ближайшее время мы может увидеть закрепление индекса Мосбиржи выше 3100 пунктов. Из-за очевидной перекупленности закрепить успех рынку сложно, но со временем почти неизбежно это произойдёт».

Что касается ближайших дней, предполагает Алексей Головинов, индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов. Обычно бумаги Сбербанка снижаются на факте публикации отчётности, поэтому можно ожидать нейтральной динамики рынка до конца недели. В то же время, это будет провоцировать сильные движения в бумагах третьего эшелона, так как покупателей сейчас значительно больше, чем продавцов.

Рекордная активность на рынке акций вызвана многими факторами, полагает, в вою очередь, инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций Юлия Кузнецова. Один из них: это активное продвижение инвестирования в России. 82% рынка — физические лица. В банках денежные средства под депозит можно разместить под 10% годовых, а акции многих компаний выросли на 100% почти за год с прошлого года. Акции Сбера в октябре 2022 года стоили 100 рублей, сейчас 268 рублей, то есть прирост составил более 100%. А точнее - 168%. Плюс Сбер выплачивал дивиденды, что и еще увеличило прибыль инвесторов в эти бумаги.

Но и это не предел. Если смотреть при этом статистику и анализировать акции, то, указывает она, акции Совкомфлота (Flot) выросли на 270% за год. Акции банка Кузнецкий (KUZB) показали 256% прироста за год и 230% роста с начала года. А акции. Компании ТНС Энерго Ростов выросли с начала года на 891%. Это реальная статистика, инвесторы, те кто уже понял, что можно заработать на спекуляциях, делают это каждый день.

В то время, предупреждает инвестсоветник, для начинающих существует риск потерять, если не разобраться с инвестиционной стратегией, техническими анализом и другими важными характеристиками рынка ценных бумаг. Но в целом, в нынешних условиях оптимально идти на фондовый рынок. Российские граждане стали это понимать, отсюда и рекордное количество сделок, делает вывод Юлия Кузнецова.

Торопиться ли покупать?

Законы биржевой торговли неумолимы: если после многомесячного роста (Индекс Мосбиржи пребывал в восходящем тренде семь месяцев подряд и показал прирост более 40% по отношению к январским котировкам), резко возрастают объемы торговли, значит, дилетанты и пессимисты решили тоже поучаствовать в распределении инвестиционной прибыли, замечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Для профессионалов рынка, , это значимый индикатор того, что рынок достаточно перегрет и коррекция не за горами.

«Особенно хочу обратить внимание на троекратные увеличения объемов торгов в вечернее и ночное время, когда профессионалы уже отдыхают. Я считаю, что увеличение числа частных инвесторов – само по себе явление позитивное и для бирж, и для экономики страны в целом. В то же время, хочу предостеречь новичков от излишней эйфории, которая сегодня преобладает на российском рынке и напоминаю, что рост был обусловлен низкой базой после прошлогоднего падения, стойкостью российской экономики к санкциям и “временной отменой” мировой рецессии», – говорит Николай Переславский.

По словам аналитика, в августе и сентябре коррекция неизбежна в пределах 10-15% от текущих цен по всему спектру рынка, так что торопиться покупать сегодня на максимумах не следует.