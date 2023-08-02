Акции США: мемы отметили пик рынка

Посмотрев на основные фондовые индексы США, вчера можно было бы подумать, что рынок провел унылый день. S&P 500 закрыл торги падением на 0,27%, а Nasdaq Composite – на 0,23%. Dow Jones Industrial Average вышел в скромный плюс, прибавив 0,2%.

Одни инвесторы продолжали фиксировать прибыль по фишкам, взлетевшим в ходе ралли на хайпе вокруг искусственного интеллекта (ИИ). Другие присматривались к акциям, которые могут выиграть от «мягкой посадки» экономики или даже отсутствия приземления.

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Так, акции Caterpillar выросли на 8,9%, переписав исторический максимум после того, как результаты компании снизили опасения инвесторов по поводу глобального экономического спада. Она сообщила о более высокой, чем ожидалось, прибыли и устойчивом спросе. Теперь ее акции в плюсе на 20,5% с начала года – не очень много по меркам этого ралли.

В то же время Uber Technologies, которая выросла за те же семь месяцев на 88,6%, сообщила о первой в своей истории операционной прибыли. Но темпы роста ее выручки упали до минимума с I квартала 2021 года. Для акций с форвардным P/E 150 (у той же Caterpillar раз в десять меньше), да еще и на пике ралли, это непростительный грех. В итоге они упали на 5,7%.

Акции одного из лидеров роста на теме ИИ – Tesla – вчера продавали особенно активно. Выяснилось, что против компании начато еще одно расследование. Регулирующие органы исследуют жалобы водителей на проблемы с управлением новых Model 3 и Model Y. И акции Tesla рухнули по итогам дня на 2,4%. С начала года они, впрочем, все еще прибавляют 111,9%, а P/E упал лишь до 75.

Но самые яркие события происходили в другой части рынка. Там говорить о соотношении цены акций и ожидающейся на них прибыли смысла вообще не было. Не стоило искать и связи роста с новостями.

Вчера был день мемов. Им принадлежали рекорды как по темпам роста акций, так и по обороту торгов.

Это бумаги, выпущенные компаниями, зачастую не имеющими прибыли, а порой и стоящими на грани банкротства. Но высокая их доля продана без покрытия. И публика, договорившись в соцсетях, пытается заработать на «шортсквизе» – ситуации, когда из-за роста цен медведям приходится становиться покупателями.

Лидером по обороту торгов вчера стали акции Yellow Corporation. Их перешло из рук в руки более 220 млн – в 4 с лишним раза больше, чем было выпущено. За день они подорожали на феерические 121,6%, а за два – и вовсе на 451,7%.

В воскресенье профсоюз водителей сообщил, что эта транспортная компания прекратила деятельность и подает заявление о банкротстве. Денег у нее нет, а попытки реорганизовать и рефинансировать долг на сумму более миллиарда долларов провалились. Но акции-мемы летают по своим законам.

К тому же уже во вторник Bloomberg подложил под взлет кое-какой информационный повод. Он сообщил, что кредиторы во главе с Apollo Global Management приближаются к соглашению о предоставлении Yellow новых средств во время предстоящего банкротства.

Однако вчера удивляла не только эта компания. Весь пьедестал достался мемам: второе место по обороту заняла Nikola, а третье – Tupperware. Взлетали и другие акции этой, ставшей относительно недавно известной публике, категории проблемных компаний.

В 2021 году розничные спекулянты с форума WallStreetBets на Reddit прославили мемы и самих себя, когда, скоординировав усилия, лишили миллиардов хедж-фонды, «шортившие» эти акции. Некоторые медведи так и не смогли отыграться – и свернули бизнес по управлению активами. Тогда эту историю связывали с «пузырем», но время показало, что публика может устраивать фейерверки и на снижающемся рынке – правда, вблизи вершин «медвежьих ралли». Так было в июле-августе прошлого и январе-феврале этого года.

И выдающееся ралли на хайпе вокруг искусственного интеллекта (ИИ) ценители мемов пропустить, конечно, не могли. При этом собственно Reddit для разгона котировок спекулянтам был не слишком нужен. Для этого прекрасно подошли и самые привычные сервисы микроблогов, и более специфические – как, например, StockTwits.

А вчерашние рекорды лишь последние из серии, начатой еще в июне, когда публика, пропустившая большую часть ралли, начала панические покупки. В июле бурление в мемах стало уже очень заметным, а вчерашний выброс вполне может, как это уже бывало, свидетельствовать и о приближении финала роста.

Во всяком случае, ETF Roundhill MEME вчера, несмотря на рекорды, уже перешел от стремительного роста к падению и снизился сильнее основных фондовых индексов – на 0,8%. С начала года он, впрочем, все еще в плюсе на 69,2% – результат, которому может позавидовать Nasdaq Composite.

