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Акции США: мемы отметили пик рынка

Глеб Баранов
обозреватель Expert.ru
2 августа 2023, 10:04

Вчера на фондовом рынке США был день самых спекулятивных акций – мемов. Они заняли первые места по обороту торгов на американских биржах, показав при этом безумный рост котировок. Такое порой случается под занавес ралли.

Istock

Посмотрев на основные фондовые индексы США, вчера можно было бы подумать, что рынок провел унылый день. S&P 500 закрыл торги падением на 0,27%, а Nasdaq Composite – на 0,23%. Dow Jones Industrial Average вышел в скромный плюс, прибавив 0,2%.

Одни инвесторы продолжали фиксировать прибыль по фишкам, взлетевшим в ходе ралли на хайпе вокруг искусственного интеллекта (ИИ). Другие присматривались к акциям, которые могут выиграть от «мягкой посадки» экономики или даже отсутствия приземления.

Так, акции Caterpillar выросли на 8,9%, переписав исторический максимум после того, как результаты компании снизили опасения инвесторов по поводу глобального экономического спада. Она сообщила о более высокой, чем ожидалось, прибыли и устойчивом спросе. Теперь ее акции в плюсе на 20,5% с начала года – не очень много по меркам этого ралли.

В то же время Uber Technologies, которая выросла за те же семь месяцев на 88,6%, сообщила о первой в своей истории операционной прибыли. Но темпы роста ее выручки упали до минимума с I квартала 2021 года. Для акций с форвардным P/E 150 (у той же Caterpillar раз в десять меньше), да еще и на пике ралли, это непростительный грех. В итоге они упали на 5,7%.

Акции одного из лидеров роста на теме ИИ – Tesla – вчера продавали особенно активно. Выяснилось, что против компании начато еще одно расследование. Регулирующие органы исследуют жалобы водителей на проблемы с управлением новых Model 3 и Model Y. И акции Tesla рухнули по итогам дня на 2,4%. С начала года они, впрочем, все еще прибавляют 111,9%, а P/E упал лишь до 75.

Но самые яркие события происходили в другой части рынка. Там говорить о соотношении цены акций и ожидающейся на них прибыли смысла вообще не было. Не стоило искать и связи роста с новостями.
Вчера был день мемов. Им принадлежали рекорды как по темпам роста акций, так и по обороту торгов.
Это бумаги, выпущенные компаниями, зачастую не имеющими прибыли, а порой и стоящими на грани банкротства. Но высокая их доля продана без покрытия. И публика, договорившись в соцсетях, пытается заработать на «шортсквизе» – ситуации, когда из-за роста цен медведям приходится становиться покупателями.
Лидером по обороту торгов вчера стали акции Yellow Corporation. Их перешло из рук в руки более 220 млн – в 4 с лишним раза больше, чем было выпущено. За день они подорожали на феерические 121,6%, а за два – и вовсе на 451,7%.

В воскресенье профсоюз водителей сообщил, что эта транспортная компания прекратила деятельность и подает заявление о банкротстве. Денег у нее нет, а попытки реорганизовать и рефинансировать долг на сумму более миллиарда долларов провалились. Но акции-мемы летают по своим законам.

К тому же уже во вторник Bloomberg подложил под взлет кое-какой информационный повод. Он сообщил, что кредиторы во главе с Apollo Global Management приближаются к соглашению о предоставлении Yellow новых средств во время предстоящего банкротства.

Однако вчера удивляла не только эта компания. Весь пьедестал достался мемам: второе место по обороту заняла Nikola, а третье – Tupperware. Взлетали и другие акции этой, ставшей относительно недавно известной публике, категории проблемных компаний.

В 2021 году розничные спекулянты с форума WallStreetBets на Reddit прославили мемы и самих себя, когда, скоординировав усилия, лишили миллиардов хедж-фонды, «шортившие» эти акции. Некоторые медведи так и не смогли отыграться – и свернули бизнес по управлению активами. Тогда эту историю связывали с «пузырем», но время показало, что публика может устраивать фейерверки и на снижающемся рынке – правда, вблизи вершин «медвежьих ралли». Так было в июле-августе прошлого и январе-феврале этого года.

И выдающееся ралли на хайпе вокруг искусственного интеллекта (ИИ) ценители мемов пропустить, конечно, не могли. При этом собственно Reddit для разгона котировок спекулянтам был не слишком нужен. Для этого прекрасно подошли и самые привычные сервисы микроблогов, и более специфические – как, например, StockTwits.
А вчерашние рекорды лишь последние из серии, начатой еще в июне, когда публика, пропустившая большую часть ралли, начала панические покупки. В июле бурление в мемах стало уже очень заметным, а вчерашний выброс вполне может, как это уже бывало, свидетельствовать и о приближении финала роста.

Во всяком случае, ETF Roundhill MEME вчера, несмотря на рекорды, уже перешел от стремительного роста к падению и снизился сильнее основных фондовых индексов – на 0,8%. С начала года он, впрочем, все еще в плюсе на 69,2% – результат, которому может позавидовать Nasdaq Composite.
 