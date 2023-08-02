«Автотор» сообщил о запуске серийного производства внедорожника BAIC BJ40

Калининградский «Автотор» начал отгрузку автомобилей BAIC BJ40 из первой произведенной на предприятии промышленной партии.

Как сообщает пресс-служба компании, подготовка к серийному производству новой модели китайского бренда велась с конца июня.

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«Специалистами инновационно-технологического центра "Автотор" в сотрудничестве с представителями BAIC была проведена работа по подготовке операционных карт, оснащению производственной линии, предназначенной для выпуска новой модели, настройке и перепрограммированию инструмента и оборудования, обучению линейного персонала», — уточняется в сообщении.

BAIC BJ40 — среднеразмерный рамный внедорожник, оснащенный двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

«Автотор» запустил производство автомобилей BAIC в апреле 2023 года; первыми моделями стали кроссовер BAIC X35 и седан BAIC U5 plus. В третьем квартале планируется приступить к производству кроссовера BAIC X55.

В мае «Автотор» и BAIC заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области создания новых автомобилей с электрическими, газовыми и гибридными силовыми установками, а также создания производств автокомпонентов.

Предполагается, что в текущем году на «Автоторе» будет собрано до 30 тыс. всех моделей BAIC.

«Автотор» производит автомобили с 1997 года; до 2022 года предприятие выпускало модели немецкой BMW, а также южнокорейские Kia и Hyundai. В настоящее время предприятие собирает автомобили китайских брендов BAIC, Kaiyi и SWM.