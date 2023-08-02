Бесконтактный датчик осадков для умных домов и теплиц разработала компания из Москвы

Московская компания «Лаборатория инженерных систем» разработала бесконтактный датчик осадков. Он может быть использован в системах автоматического управления микроклиматом в промышленных теплицах и фермерских хозяйствах, а также в системах «умный дом». Ранее такие приборы ввозили в Россию из Европы, сообщил 2 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Столичное предприятие "Лаборатория инженерных систем" разработало устройство, которое по многим параметрам превосходит импортные аналоги. Так, датчик определяет интенсивность осадков, обладает высокой точностью и адаптирован к особенностям сурового российского климата. Сейчас устройство проходит комплексное тестирование. Запуск серийного производства запланирован в сентябре текущего года», — сказал Владислав Овчинский.

Как уточнили в компании, с помощью датчика сохраняется нужная в теплице температура: открываются или закрываются специальные форточки. Кроме того, инструмент может быть интегрирован в «умный дом»: запускать на кровле системы таяния снега и антиобледенения. «Отличительная особенность нашего датчика – бесконтактное измерение осадков и практически полное отсутствие необходимости технического обслуживания прибора в течение длительного времени. Это снижает затраты на профилактические поверочные работы и обеспечивает удобство эксплуатации», — отметил генеральный директор компании Игорь Соколов.

По официальным данным, сегодня в Москве работает почти четыре тысячи промышленных и производственных площадок, а всего в этой сфере заняты более 720 тыс человек. Кроме того, каждый год в столице открывается 40-50 средних и крупных предприятий и около сотни малых. По итогам января-июня 2023 года индекс промышленного производства столицы составил 108,6% к аналогичному периоду прошлого года, говорится в предварительных данных Мосстата. В том числе, обрабатывающие отрасли приросли еще больше: до 109,8%. Объем отгрузки продукции обрабатывающей промышленности за этот период в денежном выражении статистики оценивают в 4,4 трлн рублей (что составляет примерно 86% от общего объема отгруженных товаров собственного производства).