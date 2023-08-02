Боливия передала России ноту о желании вступить в БРИКС

Посольство Боливии передало российской стороне ноту о желании вступить в БРИКС.

Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник, 31 июля, о желании страны присоединиться к группе официально объявил президент Боливии Луис Арсе.

БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума. На долю государств, входящих в организацию, приходится 26% территории Земли, 42% населения планеты и более четверти мирового ВВП. Страны БРИКС имеют свой Банк развития, пул условных валютных резервов и институты содействия межгосударственному экономическому сотрудничеству.

В 2022 году заявки на вступление в БРИКС подали Иран, Аргентина и Алжир; заинтересованность во вступлении в организацию выражали также Турция, Египет и Саудовская Аравия. На минувшей неделе о желании происоединиться к БРИКС заявила Эфиопия.

В 2023 году саммит БРИКС пройдет в ЮАР 22-24 августа. Президент РФ Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи.