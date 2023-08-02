Метеорологи установили на 3 и 4 августа в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр РФ объявил в столице в четверг и пятницу, 3 и 4 августа, предпоследний, «оранжевый» уровнь опасности в связи с жаркой погодой.

«Местами в Москве ожидается сильная жара с температурой воздуха 29...31°С», — говорится в сообщении метеослужбы. Предупреждение будет действовать с 12:00 четверга до 18:00 пятницы.