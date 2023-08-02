Метеорологи установили на 3 и 4 августа в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр РФ объявил в столице в четверг и пятницу, 3 и 4 августа, предпоследний, «оранжевый» уровнь опасности в связи с жаркой погодой.
«Местами в Москве ожидается сильная жара с температурой воздуха 29...31°С», — говорится в сообщении метеослужбы. Предупреждение будет действовать с 12:00 четверга до 18:00 пятницы.
«Оранжевый» уровень указывает на то, что погода является опасной, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро, самым жарким днем этого лета пока по-прежнему остается 6 июля, когда на опорной метеостанции на ВДНХ было зафиксировано 29,1 градуса.
Главное управление МЧС по Москве между тем сообщает, что с 5 по 7 августа в Москве ожидается жара до 34 градусов. «5 по 7 августа повсеместно ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 32°C...34°C», — информирует ведомство.
Гражданам рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду, прикрывать голову и пить больше воды. При нахождении на водоемах рекомендуется купаться только на специально оборудованных пляжах, не заплывая за знаки ограждения купания, и не приближаться к судам.