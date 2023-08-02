Минфин разместил классические ОФЗ на 23,5 млрд рублей и линкеры на 33,8 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 57,376 млрд рублей при суммарном спросе в 78,625 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 17,7 млрд рублей с датой погашения в 2032 году и на 5,8 млрд рублей — с погашением в 2041-ом, облигации с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции, проданы на 33,815 млрд рублей, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26241 с датой погашения 17 ноября 2032 года было продано бумаг на сумму 17,725 млрд рублей при спросе 24,672 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 16,729 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 92,7149% от номинала, что соответствует доходности 11,04% годовых. Цена отсечения установлена на уровне 92,6051% от номинала, что соответствует доходности 11,06% годовых.

На втором аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26238 с датой погашения 15 мая 2041 года было продано бумаг на сумму 5,836 млрд рублей при спросе 11,377 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 70,3461% от номинала. Цена отсечения установлена на уровне 70,29% от номинала, что соответствует доходности 11,21% годовых.

Еще на одном аукционе, состоявшемся 2 августа, проданы линкеры ОФЗ-ИН выпуска № 52005 с датой погашения 11 мая 2033 года на общую сумму 33,815 млрд рублей по номиналу при спросе 42,576 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 95,2182% от номинала, что соответствует доходности 3,09% годовых. Выручка от аукциона составила 32,524 млрд рублей при цене отсечения 95,05%, что соответствует доходности в 3,11% годовых.

