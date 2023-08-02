Минобороны РФ рассказало о масштабных учениях в Балтийском море

Свыше 30 боевых кораблей и катеров, а также около 6 тыс. военнослужащих будут задействованы в военно-морских учениях «Океанский щит — 2023» в Балтийском море.

«Со 2 августа в акватории Балтийского моря под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова проводится военно-морское учение "Океанский щит-2023"», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Отмечается, что к учениям привлечены в том числе 20 судов обеспечения, в также 30 летательных аппаратов морской авиации и Воздушно-космических сил России.

«В ходе учения планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различного уровня по управлению силами (войсками)», — рассказали в Минобороны, уточнив, что на учениях будут отработаны мероприятия по защите морских коммуникаций, перевозке войск и воинских грузов, а также по обороне морского побережья.

В общей сложности планируется выполнить более 200 боевых упражнений, в том числе с практическим применением оружия.

«После окончания учения корабли совершат межфлотские переходы в пункты постоянного базирования, а авиация вернется на свои аэродромы», — добавили в оборонном ведомстве.