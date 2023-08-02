Минобороны сообщило об уничтожении в Черном море беспилотника, пытавшегося атаковать корабль ВМФ

ВСУ в ночь на 2 августа совершили очередную попытку атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ, сопровождавший гражданский морской транспорт в Черном море.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-Морского Флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен.

В течение суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях, информируют в министерстве.

«На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отражены двенадцать атак противника в районах населенных пунктов Берестовое, Спорное, Северное, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики», — указывается в сообщении. Отмечается, что в районе Славянска (ДНР) уничтожен склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман»; потери противника составили до 295 украинских военнослужащих.

На Южно-Донецком направлении успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.

«Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 210-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также колесная самоходная гаубица "Богдана"», — уточняет Минобороны.

На Запорожском направлении отражены четыре атаки ВСУ; в районе населенного пункта Малая Токмачка уничтожен склад боеприпасов 15-й бригады нацгвардии Украины. Потери противника превысили 220 человек.

«На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск, наступая в направлении населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области, улучшили тактическое положение», — говорится в сводке.

В районе Новоселовского (ЛНР) отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ под населенными пунктами Тимковка, Котляровка, Першотравневое Харьковской области, Новоселовское и Артемовка (ЛНР). Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих.

На Краснолиманском направлении успешно отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное (ЛНР).

Помимо этого, указывается в сводке, нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Григоровка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР); уничтожено до 115 украинских военнослужащих. На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 45 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также три гаубицы «Мста-Б».