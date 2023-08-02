Мишустин утвердил обновленный список ПО для обязательной предустановки на компьютеры и гаджеты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень российского программного обеспечения, обязательного для предустановки на компьютеры и мобильные устройства в 2024 году.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства, в обновленный список попали несколько видеосервисов.

«При этом владельцы электронных устройств по-прежнему смогут самостоятельно делать выбор, какой программой или приложением пользоваться», — уточнили в кабмине.

Поясняется, что программное обеспечение из перечня будет обязательно для предустановки на мобильные телефоны, компьютеры и телевизоры с цифровым блоком управления.

По сведениям агентства, в новый перечень входят 40 наименований, среди которых продукты «Яндекса», «ВКонтакте» и «Касперского».

Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в РФ смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Отбор для включения конкретных приложений в перечень ведет Минцифры. Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тыс. пользователей.

