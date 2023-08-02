Летний сезон не оправдал ожиданий российских туроператоров

По предварительным данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на южных отечественных курортах отдохнут этим летом не менее 14 млн туристов, за границей — еще 5 млн. Однако ожидания, возлагаемые туроператорами на этот сезон, не оправдались, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

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«Ожидалось, что динамика по туризму будет существенно выше как на внутреннем, так и на выездном рынке, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Да, прирост есть. По сравнению с 2022 годом это где-то 15-18% на внутреннем рынке мы ожидаем к концу сезона, на выездном рынке — в пределах 10%, и это в общем оптимистичная картина», — сообщила Ломидзе.

Она отметила, что летний сезон шел «крайне неровно». Ожидалось, что некоторые направления будут продаваться «как горячие пирожки и побьют все возможные рекорды», но этого, к сожалению, не произошло.

По предварительным данным АТОР, за три летних месяца на массовых курортах Юга России отдохнут не менее 14,1 млн туристов: в Краснодарском крае – 10 млн, в Москве – 6,4 млн, Санкт-Петербурге — 3,5 млн, Крыму – 3,1 млн, Кавминводах – 1 млн. Дагестан этим лето могут посетить около 700-800 тыс. путешественников. Помимо этих регионов-лидеров Ломидзе отметила всплеск интереса к Карелии, Самарской области, Татарстану, Хакасии, Тыве и Красноярскому краю. Средний чек за туры по России в августе, по данным АТОР, составил 79,8 тыс. рублей.

В выездном туризме этим летом лидируют Турция (2,5 млн туристов), Абхазия (около 1,2 млн), ОАЭ и Египет (по 300 тыс. туристов). Всего, по данным АТОР, этим летом за рубежом отдохнут около 5 млн россиян.