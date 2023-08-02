Нефтяников обязали продавать на бирже больше топлива

Российским нефтяникам предписано продавать на бирже на 1% больше бензина и дизеля высокого, пятого, экологического класса. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива, сообщили в пресс-службе кабмина.

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«Изменения касаются топлива 5-го класса. Новым постановлением минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 12% до 13%, в отношении дизеля – с 8,5% до 9,5%», — заявили в правительстве.

По мнению кабмина, рост продаж на бирже даст независимым АЗС возможность приобретать топливо по рыночным ценам. Такой подход снизит риски монопольного ценообразования, «поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок».

По данным Московской топливной ассоциации, за последнюю неделю июля литр Аи-92 в столице вырос на 0,23 рубля, до 49,93 рубля, Аи-95 — на 0,29 рубля, до 55,32 рубля. Дизельное топливо подорожало на 0,18 рубля, до 59,13 рубля.

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптовые цены на Аи-92 25 июля впервые превысили 65 тыс. рублей за тонну, но затем начали снижаться. В данный момент Аи-92 торгуется по 63 тыс. рублей за тонну, Аи-95 — 68 тыс. рублей за тонну, летнее дизтопливо — 58,7 тыс. рублей за тонну.

