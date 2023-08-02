Нигер открыл границы c соседними государствами

Военные Нигера открыли границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом, которые были закрыты после государственного переворота в стране.

Об этом пишет AFP со ссылкой на представителя военных.

Неделю назад, 26 июля, представители президентской гвардии Нигера выступили против главы государства Мохамеда Базума, его арестовали; при этом военные гарантировали физическую неприкосновенность представителям сверженной власти. Новым руководителем страны был провозглашен генерал Абдурахман Тчиани.

В Москве заявили, что произошедшее в Нигере требует времени на оценку. «Ситуацию в стране нужно как можно скорее нормализовать и ввести в правовое поле», — отметили в МИД РФ.