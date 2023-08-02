Новые возможности для России: Дерипаска оценил перспективы дедолларизации без SWIFT

Уже четыре страны намерены создать собственные системы международных расчетов вместо SWIFT. Это откроет новые возможности для российских компаний и граждан, особенно в части дедолларизации платежей, считает бизнесмен Олег Дерипаска. Свое мнение он высказал в Telegram-канале, комментируя новость о планах Индии по созданию собственной международной системы обмена сообщениями о финансировании.

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«Возможные санкции, а также угрозы со стороны США подталкивают все больше стран к созданию собственных систем международных расчетов — в разработке находится уже минимум четыре. Уже есть Китай с его передовым цифровым юанем, платежи в индийской рупии будут также активно поддерживаться странами Ближнего Востока. Да и Британия наверняка в следующем году при смене правительства опять задумается: как бы создать Сингапур-на-Темзе, о котором они рассуждали лет 20 тому назад. И тут без собственной платежной системы не обойтись», — написал Дерипаска.

Все это, по его словам, откроет новые возможности для российских компаний и граждан, особенно в дедолларизации расчетов, но еще большие перспективы откроются для финансовых рынков стран, которые создадут свои международные платежные системы, «подкрепив собственный экономический суверенитет».

Дерипаска считает, что собственную международную платежную систему в России нужно было создать еще семь лет назад, при этом он признал, что она безусловно нарушит «сложившуюся монопольную систему госбанков».