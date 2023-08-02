Политика на рынке нефти обернулась слишком дорогой ценой

Цены на нефть утром в среду, 2 августа 2023 года, выросли почти на 1%, торгуясь вблизи максимума с апреля. Так, октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,90%, до 85,67 доллара за баррель. В свою очередь, сентябрьские контракты на WTI нефть подорожали на 0,93%, до 82,13 доллара за баррель.

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Этому, передает Reuters, способствовали данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США. Эти данные компенсировали опасения слабого спроса на нефть в других странах (не очень, кстати, обоснованные, как будет видно ниже)..

Запасы нефти в США упали на 15,4 млн баррелей за неделю, закончившуюся 28 июля, свидетельствуют данные Американского института нефти. В то же время аналитики ожидали снижение лишь на 1,37 млн баррелей.

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Цифры пока неофициальные. Но если данные Минэнерго США, которые будут опубликованы сегодня к вечеру, совпадут с ними, это будет означать самое большое падение запасов сырой нефти в США с 1982 года.

Тем временем администрация Байдена отозвала предложение о покупке 6 миллионов баррелей нефти для стратегических запасов нефти в США. Это сделано именно для того, чтобы не подстегивать еще больше рост цен.

Тем более интересно, что запасы сырой нефти начали снижаться в других регионах. Все оттого, что спрос превышает предложение, ограниченное глубоким сокращением добычи Саудовской Аравией. При этом аналитики ожидают, что королевство продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки еще на месяц.

Контрапунктом звучат слабые данные PMI в КНР, опубликованные на этой неделе. Давая почву для вывода о том, что спрос на топливо может быть слабее, чем ожидалось, они ограничили рост цен на нефть в ходе предыдущей торговой сессии.

Тем временем стоимость российской нефти Urals в июле составила 64,37 долларов за баррель, сообщили в Минфине. Цена на Urals, используемая для расчета налогов отечественных нефтедобывающих компаний, впервые превысила потолок цен (60 долларов за баррель) на российскую нефть, введенный странами ЕС и G7 5 декабря 2022 года.

Средняя цена Urals с января по июль, отмечает «Российская газета», пока остается ниже потолка, составляя 53,94 доллара за баррель. Но при этом дисконт на российскую нефть относительно эталонного сорта Brent сократился с более чем 35% в январе этого года до чуть менее 20% в июле.

90 долларов могут быть достигнуты в августе

Цены на нефть Brent остаются на высоких уровнях, и пока внешний фон скорее настраивает в пользу продолжения роста, отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова. Так, по ее словам, ожидаются дополнительные стимулы в Китае, которые могут способствовать более активному восстановлению экономики. Также в фокусе сокращение добычи странами ОПЕК+ (спад в июле на максимуме с 2020 года, -0,9 млн барр./день) и экспорта Россией (4-х недельная средняя уже ниже 3 млн барр./день, это минимум с января этого года).

Статистика от Американского института нефти, вышедшая вчера, дополнительно сыграла в плюс, нивелировав негатив от укрепления доллара. Но сегодня в фокусе данные от Министерства энергетики США. Если динамика будет схожа, считает Екатерина Крылова, нефть получит дополнительный импульс к росту. Пока в ПСБ полагают, что для Brent актуальным является диапазон 85-90 долл./барр.

Цена на нефть демонстрирует уверенный рост и двигаются уже в сторону 86 долл. за баррель, подтверждает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Причиной для восстановления котировок стал баланс спроса и предложения. Сейчас на рынке наблюдается устойчивый спрос со стороны многих стран, включая США и ЕС. При этом Китай также показывает рост потребления, пусть и гораздо медленнее, чем ожидалось.

В то же время уровень предложения значительно сокращается, отмечает аналитик. С начала августа Россия сокращает добычу нефти еще на 500 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия также продлила сокращение на 1 млн баррелей в сутки. Суммарно рынок сейчас недополучает более двух миллионов баррелей в сутки. Ежемесячный отчет ОПЕК в июле показал, что мировой рынок нефти сейчас находится в дефиците в объеме 1,8 млн баррелей в сутки. Такое положение дел оказывает положительное влияние на рост котировок черного золота.

Вслед за ростом цен мирового эталона Brent выросла и цена за российскую нефть марки Urals, обращает внимание Николай Вавилов. По его словам, текущая ситуация на нефтяном рынке вкупе с падающим курсом рубля, который уже опустился ниже 92 за доллар, позволяет наполнять бюджет, что даст возможность исполнять его согласно планам.

«Если рецессия не наступит до конца года, а Китай сможет провести стимулы для более уверенного восстановления экономики, то стоит ожидать дальнейшего роста цен на нефть выше 90 долл. за баррель. Ситуацию может обратить вспять только резкое замедление мировой экономики», – отмечает Николай Вавилов.

Страны ОПЕК+ держат нефтяной рынок в напряжении, ограничивая поставки, подтверждает и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Одновременно улучшаются прогнозы по спросу, поскольку и власти Китая обещали простимулировать экономику, и ФРС, возможно, уже реализовала последнее в этом году повышение ключевой ставки. Вне ОПЕК+ добыча растет очень медленно, поэтому на горизонте следующих 12 месяцев ожидается дефицит.

При сохранении оптимизма котировки Brent легко могут достичь 90 за баррель в этом месяце, считает аналитик. При этом для российских нефтяников ситуация развивается очень удачно. Цены на Urals выросли, дисконт к Brent сократился до 15 долл. Бочка нефти в рублях стоит дороже 6000 руб., что сулит высокую прибыль нефтяникам и щедрые дивиденды их акционерам.