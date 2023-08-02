Продажи «АвтоВАЗа» в июле приблизились к уровню конца 2021 года

Продажи «АвтоВАЗа» в РФ в июле 2023 года выросли в годовом выражении на низкой прошлогодней базе в 2,8 раза и составили 29 378 автомобилей — это на 5,5% больше показателей июня.

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В компании отмечают, что июльский результат стал лучшим в этом году. Последний раз помесячный результат продаж был выше в декабре 2021 года, когда было продано 29,9 тыс. Lada.

Уточняется, что позитивная динамика, в частности, обеспечена запуском продаж нового поколения Lada Vesta, к которой, как отмечают в «АвтоВАЗе», проявили интерес покупатели. За минувший месяц было реализовано 5 133 автомобиля данного семейства — на 20,5% больше, чем в июне.

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Модель Lada Granta была продана в количестве 17,17 тыс. единиц, что в 2,6 раза больше по отношению к июлю прошлого года на 2,6% превышает показатель июня 2023-го.

Niva Legend продана в объеме 3 375 машин — четырехкратный рост год к году и рост на 7,7% к июню. Внедорожников Niva Travel продано 3 397 шт. (рост в восемь раз год к году и на 1,1% к июню).

Сообщается, что за семь месяцев «АвтоВАЗ» реализовал в России 172 996 автомобилей Lada — это в два раза больше, чем за тот же период 2022 года, когда авторынок переживал острый кризис из-за санкций и ухода зарубежных производителей.

В холдинге заявили, что придерживаются планов по выпуску более 400 тыс. автомобилей в этом году. В течение июля концерн произвела 31,95 тыс. транспортных средств и машинокомплектов, что стало самым высоким показателем месячного выпуска с марта 2022 года.

Суммарный рост производства автомобилей в январе — июле по отношению к аналогичному периоду 2022 года составил 59%, при этом рост производства автомобилей и машинокомплектов под брендом Lada за семь месяцев составило 1,8 раза, до 160,9 тыс. шт.

В ближайшие месяцы «АвтоВАЗ» планирует нарастить темпы выпуска новых автомобилей, ускорив линию №1 (Vesta) до 40 автомобилей в час, линию №5 (Granta) — до 52 машин.