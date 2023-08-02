Fitch всех удивилo: у Америки отняли одну букву «А»

Лишение Соединенных Штатов долгосрочного кредитного рейтинга ААА и понижение его до АА+ со стабильным прогнозом удивительно, потому что американская экономика находится в более-менее нормальном состоянии. Особенно в сравнении с другими крупными экономиками. Поэтому не удивительно, что в администрации Белого дома, где, по крайней мере, внешне гордятся экономическими показателями, конечно, с этим решением не согласились, причем, не согласились «категорически». Кстати, в агентстве Fitch рейтинг на уровне «АА» означает высокий уровень платежеспособности и низкую вероятность дефолта.

В самом же Fitch не очень логичное со стороны решение объяснили тем, что в США регулярно происходит кризис, связанный с потолком госдолга (последний был совсем недавно, в июне). В агентстве ожидают ухудшения финансового положения США в ближайшие три года, высокой и растущей долговой нагрузки правительства и дальнейшего ослабления управления экономикой и финансами.

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«Потолочные» кризисы, с одной стороны, подрывают доверие инвесторов к американской экономике, а с другой, увеличивают госдолг, который уже превысил 32 трлн долларов. Решение Fitch неожиданное еще и потому, что в этом агентстве долгосрочный кредитный рейтинг «ААА» у США не менялся как минимум с 1994 года.

Ответная реакция финансовых рынков на нелогичное, на первый взгляд, решение Fitch о снижении рейтинга первой экономики планеты тоже оказалась не совсем логичной: вместо того, чтобы сбрасывать американские гособлигации, как, казалось бы, должны были поступить инвесторы, они начали их скупать, хотя и без особого фанатизма. Понять их нетрудно – им нужно в чем-то держать свои деньги. Несмотря ни на какие решения одного из главных рейтинговых агентств они продолжают верить в американскую экономику так же, как в американский доллар.

Ставки по двухлетним гособлигациям США на торгах в Азии снизились на решении Fitch на 3 базисных пункта до 4,87%, сообщает Bloomberg. По основным и самым популярным у инвесторов – 10-летним облигациям они снизились на 2 пункта, но затем вернулись к прежнему уровню, а по 30-летним гособлигациям поднялись на 8 пунктов до 4,09%, максимума с ноября 2022 года.

Конечно, просто отмахнуться от снижения рейтинга США нельзя, хотя бы потому, что Fitch входит в Большую тройку наиболее авторитетных рейтинговых агентств планеты и достаточно много финансовых организаций принимает важные решения, строго руководствуясь рейтингами этих агентств. С другой стороны, преувеличивать его значение и важность тоже не стоит. Лишение одной буквы «А» может, конечно, привести к волатильности на финансовых рынках, но она наверняка будет недолгой. Что же касается привлекательности американских финансовых активов для инвесторов, то на ней оно едва ли как-то скажется, особенно учитывая отсутствие альтернативных активов и, как уже говорилось, неплохое состояние американской экономики.

США, конечно, первая экономика планеты, но это не значит, что они являются чем-то вроде священной коровы и их рейтинг неприкасаем. Рейтинговые агентства из Большой тройки время от времени его снижают. Правда, делают они это крайне редко – последним замахнуться на кредитный рейтинг Америки «осмелилось» агентство S&P Global Ratings в 2011 году, сразу после финансового кризиса. Тогда, к слову, решение тоже объясняли кризисом с потолком госдолга. 12 лет назад инвесторы бросились продавать акции и ценные бумаги, но так же, как сейчас, американские гособлигации они покупали. 8 августа 2011 года, через день после решения S&P Global Ratings, процентная ставка по 10-летним облигациям США, кстати, упала на 24 базисных пункта. Но тогда и состояние американской экономики было значительно хуже, чем сейчас. Поэтому сейчас, не исключено, все обойдется без серьезной волатильности и ограничится незначительными колебаниями на финансовых рынках. По крайней мере, большой и продолжительной волатильности большинство экономистов и экспертов сейчас не ждут.