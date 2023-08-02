Российский газ впервые прибыл в Китай по мосту из Благовещенска

По автомобильному мосту Благовещенск — Хэйхэ в Китай прибыл первый танк-контейнер со сжиженным природным газом (СПГ) в рамках тестовой перевозки опасных грузов. Груз проехал через автомобильные пункты пропуска Кани-Курган – Хэйхэ по транзитной схеме, сообщили в правительстве Амурской области.

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«Первая пробная партия для экспорта в Китай через автомобильные пункты пропуска Кани-Курган – Хэйхэ произведена на малотоннажной установке гелиевого хаба "Газпрома" в Приморском крае. В скором времени подобное производство инвестор запустит и в Свободненском районе», — сообщили в региональном правительстве.

Соглашение о международных автомобильных перевозках опасных грузов министерства транспорта обеих стран подписали в октябре 2021 года. После этого власти Амурской области и провинции Хэйлунцзян провели совместную подготовительную работу по организации таких перевозок.

«Мы находимся в постоянном контакте с китайской стороной по вопросам расширения номенклатуры перемещаемых по автомобильному мосту грузов, чтобы крупные амурские предприятия и компании из других регионов могли свободно экспортировать свою продукцию в Китай», — отметил глава региона Василий Орлов.

В будущем, по его словам, через мост ежемесячно будут поставляться в Китай десятки таких контейнеров на магистральных тягачах.