Рублю закон писан!

Цифровой рубль буквально ворвался в ежедневную новостную повестку. Все говорят о цифре, но у многих людей остаются вопросы. Что такое цифровой рубль? Зачем он конкретно мне? Что мне с ним делать?

На сегодняшний день делать выводы и говорить о результатах не просто преждевременно, это точно неправильно.

В середине августа официально начнется пилотирование цифрового рубля среди банков и их клиентов (Ингосстрах Банк, Альфа-Банк, Газпромбанк и др.) и торгово-сервисных предприятий (Ингосстрах и др.).

В списке первых доступных операций — межбанковские переводы и оплата товаров и услуг, но лишь тех компаний, кто также входит в пилот проекта.

Цифровой рубль отнесен к безналичным денежным средствам, поэтому с его вводом в оборот сохраняются две существующие формы денег: наличные и безналичные. Третья форма денег, о которой шли разговоры ранее, законодателем не предусмотрена. А расчеты цифровыми рублями логично и официально отнесены к безналичным расчетам.

В то же время согласно свежим изменениям в закон «О национальной платежной системе» счет цифрового рубля отнесен к отдельному виду банковского счета.

При этом общие правила ГК для договора банковского счета, используемые, к примеру, в отношении эскроу и номинальных счетов, к цифровому рублю не применяются. Специальные правила здесь устанавливаются законом «О национальной платежной системе».

Они, в частности предусматривают, что счет цифрового рубля открывается не в коммерческом банке, а на платформе цифрового рубля, управляемой Банком России. Основанием для открытия счета является договор между пользователем платформы и ее оператором (ЦБ).

Не допускается кредитование счета цифрового рубля и начисление процентов на остаток по этому счету. Выдача наличных денежных средств со счета цифрового рубля также не производится.

Таким образом, законодательное регулирование цифрового рубля большей частью выведено за рамки частных отношений и осуществляется преимущественно на основании закона «О национальной платежной системе». При этом, как известно, этот закон сопровождается самим регулятором.

Получается, что правила работы с цифровым рублем фактически устанавливаются Банком России. Но в целях обеспечения доступа к цифровому счету он привлекает кредитные организации.

Интересно, как все это будет работать, ведь в соответствии с имеющимися судебными постановлениями ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, возложена на обслуживающий банк.

Поскольку взаимодействие с владельцем счета цифрового рубля ЦБ будет осуществлять преимущественно через коммерческие банки, можно предположить, что ответственность за работу с клиентом при приеме распоряжения к такому счету скорее всего окажется на них.

Исходя из принятых законодателем изменений, возможно понять, что специфика работы с цифровым рублем сводится к особенностям участия в операциях регулятора и его технологической платформы, а также в опосредованном распоряжении остатком безналичных цифровых рублей через кредитные организации.

При этом преимущества использования национальной валюты в цифровой безналичной форме пока не настолько очевидны, или не раскрыты в полном объеме, а к технологиям ее использования, видимо, придется привыкать.

Представляется, что сейчас раскрыты далеко не все идеи регулятора, связанные с цифровым рублем. В недавно принятых изменениях, похоже, содержится лишь та часть дорожной карты по его внедрению, которая необходима ЦБ для начала оборота «цифровой» национальной валюты.

С большим интересом продолжим следить за развитием цифровых денег. Вряд ли возможно поспорить с тем, что за цифрой будущее, которое, судя по всему, уже не за горами.