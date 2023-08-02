Совместный проект мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» и российской косметической компании

Главными героинями кампейна стали звездные актрисы постановки и палетки теней из новой коллекции Symbolism of сolors.

В честь запуска новинки Divage актрисы мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» Анастасия Стоцкая, Арина Постникова и Карина Воробьева протестировали все пять палеток, и каждая выбрала фаворитов под свой характер и настроение: для съемки, для сцены и для ежедневного макияжа. В коллекции пять палеток с «контрастными» названиями, которые раскрывают идею разных граней характеров и настроений, но при этом создают органичный тандем текстур и цветов.

Актрисы мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», который с успехом идет на сцене Театра МДМ, тоже очень разные! Они отличаются в том, как ведут себя в обычной жизни, энергетически, мимикой, тембром голоса, жестикуляцией, и тем, как проявляют себя на сцене.

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» в Театре МДМ — романтический спектакль, основанный на 20 хитах легендарной группы «Секрет».

События спектакля разворачиваются в середине 80-х, и это время было выбрано творческой командой неслучайно. Дух перемен, смелая мода, новые молодежные веяния, надежды, устремленные в будущее, и, главное, свежий воздух свободы, – это то, чего так не хватает сегодня. Герои мюзикла — молодые пылкие романтики — постоянно оказываются перед выбором: быть счастливым или успешным, остаться верным себе или поддаться внутреннему конформизму, жить по шаблону, навязанному старшим поколением и обществом, или самому вершить свою судьбу. Спектакль полон проникновенных сцен и комичных ситуаций – в нём судьбоносные случайности и удивительные совпадения происходят на каждом шагу. А это значит, что скучать точно не придется!

По зрелищности мюзикл в Театре МДМ не уступает предыдущему проекту Дмитрия Богачёва – феноменально успешному мюзиклу «Шахматы». Головокружительная в прямом смысле история разворачивается по всему сценическому пространству — в том числе на высоте восьми метров на крышах питерских зданий и даже в воздухе! Дворы-колодцы, студия ленинградского телевидения, огромное морское судно и даже летающий троллейбус – все это ждет зрителей на сцене Театра МДМ.