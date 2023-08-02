Риши Сунак намерен выкачать из Северного моря всю нефть

Заявку на то, чтобы стать главным ньюсмейкером в Соединенном Королевстве на этой неделе, премьер-министр Великобритании Риши Сунак сделал еще в понедельник, в последний день июля. Он поверг в шок миллионы британцев, сторонников «зеленой повестки», заявив о планах правительства выдать сотни новых разрешений на добычу в Северном море нефти и газа. Объясняя вызвавшее бурю возмущения у британских зеленых и их сторонников решение, глава правительства заявил, что собирается выкачать из Северного моря всю нефть и весь газ. При этом он, конечно, утверждал, что все разрешения будут сопровождаться строгими требованиями по защите окружающей среды, включая проекты улавливания и удаления СО2 и прочих парниковых газов и вредных веществ, но не сумел убедить экологов и защитников природы в том, что резкое расширение добычи углеводородов в Северном море будет способствовать не ухудшению экологии, а едва ли не ее улучшению.
Риши Сунак не делает секрета и из стратегии правительства Его Величества в области энергетики. Ее суть проста: несмотря на все многочисленные заявления об обнулении вредных выбросов в атмосферу и ускорении «зеленого» перехода в основе британской энергетики в обозримом будущем останутся углеводороды. Соединенное Королевство не просто продолжит добывать нефть и газ, но и собирается резко увеличить их добычу.
Свое решение о наращивании добычи нефти в Северном море Риши Сунак защищал, кроме обещаний уделять повышенное внимание мерам безопасности и защиты окружающей среды, еще и созданием тысяч новых рабочих мест. Ожидается, что первые лицензии на добычу углеводородов британский нефтегазовый регулятор Переходное управление Северного моря (NSTA) начнет выдавать уже этой осенью. В этом году предполагается выдать до сотни разрешений.
«Даже в 2050 году, когда мы выполним задачу по обнулению вредных выбросов, четверть необходимой энергии будет вырабатываться из нефти и газа,- заявил Риши Сунак во время презентации новой программы своего правительства в шотландском Абердине, поблизости от которого и находятся основные месторождения нефти и газа в Северном море.- Но (у нас) есть и такие, кто предпочел бы предпочел, чтобы мы не добывали свои собственные нефть и газ, а получали их от других государств».
Решение о расширении добычи углеводородов еще больше ухудшит отношения правящих консерваторов с лейбористами, находящимися в оппозиции. Лейбористы, напомним, категорически возражают против выдачи новых разрешений на добычу нефти и газа в Северном море. Правда, уже выданные лицензии они обещают не аннулировать.
Шефа поддержал министр атомной энергетики и сетей Эндрю Боуи, заявивший в интервью Sky News, что он не намерен извиняться за Консервативную партию и за ее позицию по отношению к будущему Северного моря.