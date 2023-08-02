Новое дело Трампа

Над Дональдом Трампом все больше сгущаются тучи. Ему некогда заниматься избирательной кампанией, потому что завтра, 3 августа, в четыре часа дня его вновь ждут в суде. Правда, в этот раз не во Флориде и Нью-Йорке, а в Вашингтоне. К походам в суд бывший президент США, наверное, уже привык, потому что завтрашний поход будет уже третьим в этом году. Отличие от двух предыдущих в серьезности обвинений. С обвинениями едва ли не в попытке свержения государственного строя в США и организации штурма Капитолия 6 января 2021 года не шутят. Обвинения от специального прокурора Джона Смита могут закончиться для Трампа и шести его соучастников, по крайней мере, теоретически – 50 годами тюрьмы.
«Нападение на наш Капитолий 6 января 2021 года было беспрецедентной атакой на само сердце американской демократии»,- высокопарно заявил журналистам по случаю отправки обвинения в суд спецпрокурор Смит.
Всего Трампу в этот раз предъявили обвинения по четырем пунктам: в сговоре с целью нарушения прав, в сговоре с целью обмана правительства, в препятствовании официальному расследованию и в сговоре для этого. По первым двум пунктам он может получить по максимуму по 5 лет тюрьмы, а по двум другим – до 20 лет. Экс-президент, говорится, в 45-страничном обвинении прокуратуры, много месяцев врал о том, что результаты выборов сфальсифицированы для того, чтобы сохранить власть. Кстати, Трамп может, пожалуй, считать, что ему еще повезло, потому что Смит не обвинил его в прямой организации мятежа.
Для Дональда Трампа новые обвинения не стали неожиданностью – Министерство юстиции предупредило его еще в середине июля о том, что против него ведется расследование в связи с событиями 6 фнваря 2021 года в Вашингтоне. Тогда, напомним, здание Капитолия, где работают американские законодатели, атаковала и на короткое время захватила толпа сторонников Трампа. Его адвокаты встречались со спецпрокурором Смитом 27 июля. Накануне отправки в суд обвинительных документов сам экс-президент назвал обвинения против себя в своей соцсети Truth «ложными».
Сторонники Трампа обвиняют администрацию Байдена в политизации расследования событий 6 января 2021 года, потому что Дональд Трамп является фаворитом и скорее всего будет выдвинут от Республиканской партии на президентских выборах в ноябре 2024 года. Прокурору Смиту придется становиться в очередь. Разбирательство в Нью-Йорке начнется в марте 2024 года, а во Флориде – 20 мая. В Нью-Йорке его обвиняют в подлогах в финансовых документах (43 пункта), а во Флориде - в хранении в резиденции Мар-а-Лаго секретных документов (40 пунктов).
Несмотря на многочисленные проблемы с законом, количество которых растет, Дональд Трамп продолжает оставаться фаворитом от Республиканской партии на президентских выборах. Его готовы поддержать 54% участников опроса колледжа Сиены и газеты New York Times, в то время, как флоридского губернатора Рона Де Сантиса хотели бы видеть соперником Байдена на выборах лишь 17%. Остальные кандидаты от республиканцев далеко позади.