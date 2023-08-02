Новое дело Трампа

Над Дональдом Трампом все больше сгущаются тучи. Ему некогда заниматься избирательной кампанией, потому что завтра, 3 августа, в четыре часа дня его вновь ждут в суде. Правда, в этот раз не во Флориде и Нью-Йорке, а в Вашингтоне. К походам в суд бывший президент США, наверное, уже привык, потому что завтрашний поход будет уже третьим в этом году. Отличие от двух предыдущих в серьезности обвинений. С обвинениями едва ли не в попытке свержения государственного строя в США и организации штурма Капитолия 6 января 2021 года не шутят. Обвинения от специального прокурора Джона Смита могут закончиться для Трампа и шести его соучастников, по крайней мере, теоретически – 50 годами тюрьмы.

«Нападение на наш Капитолий 6 января 2021 года было беспрецедентной атакой на само сердце американской демократии»,- высокопарно заявил журналистам по случаю отправки обвинения в суд спецпрокурор Смит.