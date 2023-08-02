Третьяк и сестры Аверины стали амбассадорами спартакиады «Моспром 2023»

Популяризировать здоровый образ жизни среди промышленников будут именитые спортсмены. Амбассадорами пятой юбилейной спартакиады «Моспром-2023» стали советский хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, члены сборной России по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины, а также мастер спорта России международного класса по боксу Сослан Асбаров. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

В спартакиаде примут участие более 4,4 тысячи сотрудников 177 промышленных предприятий столицы. Новичками в этом году стали производитель снеков «Москарт», часовая компания «Романофф», предприятие «Хирана+», производящее аппараты ИВЛ, хлебобулочный комбинат «Коломенский» и другие фабрики. Помимо заводов поборются за победу представители лиги вузов и колледжей, для которых регистрация еще продолжается. Таким образом, в общей сложности более 6 тысяч человек примут участие в состязаниях.

Промышленники будут соревноваться по 12 видам спорта: бильярду, плаванию, киберспорту, шахматам, легкой атлетике, баскетболу 3×3, волейболу, настольному теннису, хоккею, футболу, дартсу и тэг-регби. Финальные игры состязаний пройдут 2 сентября в рамках Московского урбанистического форума – 2023.

Амбассадоры будут поддерживать участников состязаний, посещать тренировки и отборочные игры. Они также проведут мастер-классы и поделятся секретами успешной спортивной карьеры, добавил Владислав Овчинский.

Как отметили в пресс-службе департамента, в мае прошлого года спартакиада «Моспром» стала лауреатом премии «Спорт и Россия – 2022» в номинации «Лучшие отраслевые соревнования сотрудников». Первые соревнования в рамках столичной спартакиады прошли в 2019 году. За четыре года в них приняли участие более 9,5 тысячи человек.