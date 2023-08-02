Центробанк повысил курсы доллара и евро

Банк России установил на 3 августа официальный курс доллара на уровне 92,8410 рубля, курс евро — на уровне 101,9268 рубля, юаня — 12,9223 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 2 августа, курс доллара повышен на 1,06 рубля (с 91,7755), евро — на 1,2 рубля (с 100,6988), юаня — на 14 копеек (с 12,7855).

Регулятор также повысил учетные цены на серебро ― до 73,17 руб./грамм (с 71,86), при этом понизив на золото ― до 5 812,21 руб./грамм (с 5 814,70 рублей), платину ― до 2 775,96 руб./грамм (с 2 800,17) и палладий ― до 3 695,31 руб./грамм (с 3 759,13).