Турция вошла в число самых дорогих направлений для российских туристов

Летом этого года Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих зарубежных направлений для отдыха россиян.

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Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает ТАСС.

«Турция вошла в пятерку самых дорогих — в среднем — направлений при своей массовости. Такого не было за всю историю туризма», — сказала она.

По словам Ломидзе, возглавили рейтинг Мальдивы — средняя стоимость десятидневного отдыха там составила 390 тыс. руб. на двоих. На втором месте оказалась Куба (238 тыс. руб.), далее следует Шри-Ланка (213 тыс. руб.). Турция находится в этом списке на пятой строчке (183 тыс. руб.)

Глава АТОР отметила, что в связи с такой ситуацией Турция в 2023 году стала пользоваться меньшим спросом у россиян, при чем не помогли даже «горящие туры», которые все равно стоили дороже, чем могли себе позволить туристы.