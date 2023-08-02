Франция получила удар в очень чувствительное место

До народных волнений, которые начались 26 июля 2023 года и завершились свержением президента Мохамеда Базума, Нигер был подконтролен Франции, чьей колонией страна официально являлась до 1960 года.

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Народное недовольство французами и ассоциирующейся с ними властью, вспыхнувшее в этом году, объяснимо. Из-за антироссийских санкций в стране усилился голод. Население Нигера – одно из самых бедных в мире. На достаточно значительной территории (1,3 млн кв. км, 21-е место среди стран) проживает всего около 23-25 млн человек, а причины малочисленности – отсутствие орошения земель в саваннах и других благ цивилизации, хроническая нехватка продуктов и лекарств.

В этой стране самая высокая в мире рождаемость (6,49 рождений на женщину), и самая большая младенческая смертность – 115 умерших из 1000 родившихся. Здесь и одна из самых коротких по продолжительности жизнь. Средний возраст населения – 15 лет: много детей, молодых, но мало кто доживает до старости.

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Первое, что сделала новая власть, свергнув предыдущую, – раздала населению 200 тыс. тонн зерна из государственных запасов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала стороны конфликта в Нигере воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем диалога. В то же время, новое руководство Нигера во главе с генералом Тчиани заявляет, что Франция готовит военную агрессию против республики. Париж этого не отрицает, но и не подтверждает, а власти соседних с Нигером Мали и Буркина-Фасо уже подчеркнули, что готовы встать на защиту революции Тчиани.

«Организатором» бунта, как утверждается новыми властями Нигера, был не Тчиани, а голод, а генерал лишь стал тем, кто остановил голодный бунт, начав раздавать людям хлеб.

Как рассказал «Эксперту» находящийся сейчас в Африке военный консультант, полковник запаса Александр Лифанов, структура, которую в России по традиции называют «музыканатми», по просьбе мэрии города Ниамей участвовала в наведении порядка на улицах, когда разъяренные толпы голодных людей бросились громить магазины. После того, как людям сообщили о раздаче хлеба, беспорядки прекратились, а через некоторое время гражданам стали организованно выдавать продукты. Кроме того, «музыканты» видели у людей, получающих продовольствие, флаги России.

Согласно версии, которую полковник запаса Лифанов передал «Эксперту» из Африки через военного стрингера Игоря Моисеева, еще не свергнутый президент Мохамед Базума мог бы раздать хлеб людям и самостоятельно, но он ожидал разрешения на это из Парижа. Тогда Тчиани его отстранил и распорядился накормить население.

Битва за уран

«Эта ситуация очень болезненна для Франции, потому что Нигер для нее – основной поставщик урана, а атомная энергетика лежит в основе всей французской энергетики», - сказал «Эксперту» директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

По данным французского BFM TV, в прошлом году Нигер произвел и поставил в Пятую республику 2020 тонн урана. Сама по себе цифра мало о чем говорит. Из этих тысяч тонн благодаря переработке выходят считанные сотни килограммов обогащенного концентрата, подходящего для ядерного топлива, загружаемого в реакторы АЭС.

Французская атомная энергетика делает свое, отечественное топливо, в основном, из урана, который поставляет Нигер. По информации из разных источников, нигерский уран питает от 10 до 25% всех французских АЭС. Остальное топливо Франция покупает на рынке, а это стоит дороже. Рынок ядерного топлива – дефицитный. В то же время турецкое издание Sabah транслирует опасение, что теперь контроль над рудниками Нигера возьмет Россия.

«России не очень нужен уран из Нигера», - сказал «Эксперту» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По словам специалиста, уран и золото в Нигере добывали французские компании, деятельность которых сейчас заблокирована. Скорее всего, делать топливо для своих АЭС в ближайшее время Франция будет вынуждена из какого-то другого урана. Что же касается Нигера, то технологический контроль над рудниками возьмет государство, но если там нет специалистов нужного уровня, то будут их искать, возможно, в России.

«Нам вполне хватает своих запасов урана, кроме того, мы разрабатываем его еще и в Казахстане. Дополнительные рудники – не тот бонус, который Россия может получить от ситуации в Нигере, - говорит Пикин. – Но, если Франция потеряет уран из Нигера, она будет вынуждена обращаться к другим поставщикам. На рынке возникнет дефицит. И в любом случае от этого выиграет Росатом, который является лидером и по добыче, и по обогащению урана, и по производству ядерного топлива. Возможность ввести против него санкции станет еще более призрачной».

Эксперт напомнил, что многочисленные попытки ввести санкции против Росатома заканчивались лишь небольшими ограничениями на дочерние компании. А любая нестабильность на рынке урановой руды делает его позиции еще прочнее. По информации Сергея Пикина, только США в 2023 году закупили у Росатома топлива на сумму, превышающую полмиллиарда долларов.

Украинский след

По мнению, которое высказал «Эксперту» политик и политолог Сергей Михеев, то, что болезненный удар по интересам Франции в Нигере был нанесен как бы в ответ на предоставление президентом Макроном ракет большой дальности Киеву – просто совпадение по времени. Но украинский след в самой ситуации, которая развивается в африканских саваннах (и не только в Нигере), все-таки прослеживается.

«Несколько лет назад Россия вернулась к активной политике в Африке, и в том числе – в той ее части, где доминировали французы со времен колониального владычества. Интересы России не всегда совпадали с интересами Франции, но можно было бы найти компромисс, если бы и Франция занимала более самостоятельную позицию по Украине. Но Франция этого делать не стала, поэтому компромисс не найден. А какая-то близость по датам между событиями на Украине и в Нигере – это, конечно, совпадение», - говорит Сергей Михеев.

По мнению политика и политолога, события в Нигере можно охарактеризовать как демократическую революцию. «Если на Майдане была, по мнению Запада, демократическая революция, то в городе Ниамей уж тем более демократическая революция»,— говорит Михеев.

Тем более, что на Майдане голодающих не было, а жителей Нигера французы на самом деле заморили голодом.