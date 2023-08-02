Африка Перевороты Нигер

Франция получила удар в очень чувствительное место

Михаил Зубов
корреспондент «Эксперта»
2 августа 2023, 22:06

Париж начал с 1 августа эвакуацию своих граждан из Республики Нигер после государственного переворота, который прошел под антифранцузскими лозунгами. Франция, скорее всего, потеряла весьма значимую часть источников урановой руды для производства ядерного топлива на своих предприятиях. И в этом, как ни странно, виден украинский след.

Reuters

Голод устроил бунт

До народных волнений, которые начались 26 июля 2023 года и завершились свержением президента Мохамеда Базума, Нигер был подконтролен Франции, чьей колонией страна официально являлась до 1960 года.

Народное недовольство французами и ассоциирующейся с ними властью, вспыхнувшее в этом году, объяснимо. Из-за антироссийских санкций в стране усилился голод. Население Нигера – одно из самых бедных в мире. На достаточно значительной территории (1,3 млн кв. км, 21-е место среди стран) проживает всего около 23-25 млн человек, а причины малочисленности – отсутствие орошения земель в саваннах и других благ цивилизации, хроническая нехватка продуктов и лекарств.

В этой стране самая высокая в мире рождаемость (6,49 рождений на женщину), и самая большая младенческая смертность – 115 умерших из 1000 родившихся. Здесь и одна из самых коротких по продолжительности жизнь. Средний возраст населения – 15 лет: много детей, молодых, но мало кто доживает до старости.

Первое, что сделала новая власть, свергнув предыдущую, – раздала населению 200 тыс. тонн зерна из государственных запасов. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала стороны конфликта в Нигере воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем диалога. В то же время, новое руководство Нигера во главе с генералом Тчиани заявляет, что Франция готовит военную агрессию против республики. Париж этого не отрицает, но и не подтверждает, а власти соседних с Нигером Мали и Буркина-Фасо уже подчеркнули, что готовы встать на защиту революции Тчиани.

«Организатором» бунта, как утверждается новыми властями Нигера, был не Тчиани, а голод, а генерал лишь стал тем, кто остановил голодный бунт, начав раздавать людям хлеб.

Как рассказал «Эксперту» находящийся сейчас в Африке военный консультант, полковник запаса Александр Лифанов, структура, которую в России по традиции называют «музыканатми», по просьбе мэрии города Ниамей участвовала в наведении порядка на улицах, когда разъяренные толпы голодных людей бросились громить магазины. После того, как людям сообщили о раздаче хлеба, беспорядки прекратились, а через некоторое время гражданам стали организованно выдавать продукты. Кроме того, «музыканты» видели у людей, получающих продовольствие, флаги России.
Согласно версии, которую полковник запаса Лифанов передал «Эксперту» из Африки через военного стрингера Игоря Моисеева, еще не свергнутый президент Мохамед Базума мог бы раздать хлеб людям и самостоятельно, но он ожидал разрешения на это из Парижа. Тогда Тчиани его отстранил и распорядился накормить население.

Битва за уран

«Эта ситуация очень болезненна для Франции, потому что Нигер для нее – основной поставщик урана, а атомная энергетика лежит в основе всей французской энергетики», - сказал «Эксперту» директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
По данным французского BFM TV, в прошлом году Нигер произвел и поставил в Пятую республику 2020 тонн урана. Сама по себе цифра мало о чем говорит. Из этих тысяч тонн благодаря переработке выходят считанные сотни килограммов обогащенного концентрата, подходящего для ядерного топлива, загружаемого в реакторы АЭС. 

Французская атомная энергетика делает свое, отечественное топливо, в основном, из урана, который поставляет Нигер. По информации из разных источников, нигерский уран питает от 10 до 25% всех французских АЭС. Остальное топливо Франция покупает на рынке, а это стоит дороже. Рынок ядерного топлива – дефицитный. В то же время турецкое издание Sabah транслирует опасение, что теперь контроль над рудниками Нигера возьмет Россия.

«России не очень нужен уран из Нигера», - сказал «Эксперту» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По словам специалиста, уран и золото в Нигере добывали французские компании, деятельность которых сейчас заблокирована. Скорее всего, делать топливо для своих АЭС в ближайшее время Франция будет вынуждена из какого-то другого урана. Что же касается Нигера, то технологический контроль над рудниками возьмет государство, но если там нет специалистов нужного уровня, то будут их искать, возможно, в России.

«Нам вполне хватает своих запасов урана, кроме того, мы разрабатываем его еще и в Казахстане. Дополнительные рудники – не тот бонус, который Россия может получить от ситуации в Нигере, - говорит Пикин. – Но, если Франция потеряет уран из Нигера, она будет вынуждена обращаться к другим поставщикам. На рынке возникнет дефицит. И в любом случае от этого выиграет Росатом, который является лидером и по добыче, и по обогащению урана, и по производству ядерного топлива. Возможность ввести против него санкции станет еще более призрачной».

Эксперт напомнил, что многочисленные попытки ввести санкции против Росатома заканчивались лишь небольшими ограничениями на дочерние компании. А любая нестабильность на рынке урановой руды делает его позиции еще прочнее. По информации Сергея Пикина, только США в 2023 году закупили у Росатома топлива на сумму, превышающую полмиллиарда долларов.

Украинский след

По мнению, которое высказал «Эксперту» политик и политолог Сергей Михеев, то, что болезненный удар по интересам Франции в Нигере был нанесен как бы в ответ на предоставление президентом Макроном ракет большой дальности Киеву – просто совпадение по времени. Но украинский след в самой ситуации, которая развивается в африканских саваннах (и не только в Нигере), все-таки прослеживается.

«Несколько лет назад Россия вернулась к активной политике в Африке, и в том числе – в той ее части, где доминировали французы со времен колониального владычества. Интересы России не всегда совпадали с интересами Франции, но можно было бы найти компромисс, если бы и Франция занимала более самостоятельную позицию по Украине. Но Франция этого делать не стала, поэтому компромисс не найден. А какая-то близость по датам между событиями на Украине и в Нигере – это, конечно, совпадение», - говорит Сергей Михеев.

По мнению политика и политолога, события в Нигере можно охарактеризовать как демократическую революцию. «Если на Майдане была, по мнению Запада, демократическая революция, то в городе Ниамей уж тем более демократическая революция»,— говорит Михеев. 

Тем более, что на Майдане голодающих не было, а жителей Нигера французы на самом деле заморили голодом.