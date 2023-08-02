Улыбкой и взглядом: в «Пятерочках» и «Перекрестках» запустили новый сервис оплаты

Оплатить товар, улыбнувшись в камеру, теперь можно на 15 тыс. кассах самообслуживания, установленных в 4 100 магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток». X5 Group и Сбер запустили крупнейший в мире инновационный сервис, который разработан на базе отечественного программного обеспечения и собственных касс российской сборки, сообщили в пресс-службе ретейлера.

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«На кассах самообслуживания, установленных в магазинах Х5, после сканирования товаров нужно выбрать сервис "Оплата улыбкой" и посмотреть в камеру. Оплата улыбкой занимает несколько секунд, что сопоставимо по скорости с обычной транзакцией банковской картой», — сообщили в X5 Group.

Там также уточнили, что предварительно нужно подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле приложения Сбербанк Онлайн, выбрать платежную карту и создать код безопасности. Активировать новый метод платежа можно еще проще – сказав виртуальному ассистенту Сбербанк Онлайн: «Оплата улыбкой».

Ретейлер пояснил РИА Новости, что оплатить покупку с помощью сервиса можно и не улыбаясь — достаточно просто смотреть в камеру несколько секунд. В компании также заверили, что все биометрические данные хранятся в Сбере и передаются через шифрованные каналы с высокой степенью защиты.

Х5 и Сбер запустили пилот оплаты с помощью биометрии в марте 2021 года в магазинах сети «Перекресток». За это время сервис приобрел постоянных пользователей, в неделю совершалось несколько тысяч таких транзакций. На сегодняшний день сервис доступен в 650 супермаркетах «Перекресток» и в 3 450 магазинах «Пятерочка». Президент X5 Group Екатерина Лобачева назвала новое решение уникальным с точки зрения масштаба и качества работы сервиса – не только в России, но и в мире.

