В ООН осудили удары беспилотников по объектам в Москве

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против ударов дронами по гражданским объектам и призывает к их прекращению.

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Об этом пишет «Интерфакс».

«У нас нет информации из первых рук по теме беспилотников, но мы очевидно выступаем против всех атак по гражданским объектам, где бы они ни происходили, например, по жилым зданиям в Москве», — сказал Хак.

Он подчеркнул, что в организации хотят, «чтобы подобное прекратилось».

Накануне, 1 августа, украинский БПЛА второй раз за неделю атаковал «Москва-Сити». По сообщениям Минобороны РФ, несколько дронов были уничтожены на подлете к столице.

В Кремле попытки Киева атаковать гражданские объекты в Москве назвали «актами отчаяния».