Владимир Ефимов: более двух млн «квадратов» производств построят в ходе редевелопмента промзон

Более 2,1 млн кв м производственных помещений и технопарков возведут инвесторы и городские операторы, которые уже ведут в Москве проект комплексного развития территорий (КРТ). Появление этих объектов запланировано в рамках 14 проектов из реализуемого 41, сообщил 2 августа заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Владимир Ефимов.

«В рамках 14 проектов комплексного развития территорий планируется строительство производственных и научных объектов общей площадью более 2,1 млн кв м. Участки расположены в семи столичных округах», — сказал Владимир Ефимов. По его оценке, совокупный объем инвестиций в эти проекты превысит 427 млрд рублей, а всего на территориях появится более 62 тыс рабочих мест.

Новые производственные площади создадут в 11 районах Москвы: Восточное Дегунино, Головинский, Дмитровский, Можайский, Отрадное, Печатники, Очаково-Матвеевское, Северный, Силино, Щукино и Ясенево. «Больше всего инновационных и производственных объектов планируется построить в Головинском районе — более 500 тыс кв м», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман. Еще более 361 тыс кв м построят в Дмитровском районе, 357 «квадратов» — в Отрадном, 282 тыс — в Печатниках. «На данный момент идет строительство технопарка площадью почти 12 тыс кв м на участке бывшей промзоны "Октябрьское Поле", завершение работ запланировано на конец 2024 года», — добавил министр.

Напомним, в рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью порядка 2,45 тысячи гектаров.