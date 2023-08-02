Владимир Ефимов: число пользователей инвестпортала Москвы достигло 98 тысяч

Количество зарегистрированных пользователей инвестиционного портала Москвы с момента его запуска в 2014 году к настоящему моменту составило 98 тысяч. После регистрации им доступно примерно 30 электронных сервисов, с помощью которых вести бизнес в столице проще, сообщил 2 августа заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На инвестиционном портале Москвы зарегистрировалось уже 98 тыс. представителей бизнес-сообщества. Только с начала 2023 года на ресурсе создано более 11 тыс. учетных записей. Активный рост пользователей инструментов сайта подтверждает его высокую востребованность у инвесторов. Общее число посещений сайта за 9 лет превысило 20 млн, число уникальных посетителей – более 10 млн», — сообщил Владимир Ефимов.

Электронные функции, доступные пользователям сайта, в том числе упрощают взаимодействие с органами государственной власти, а также позволяют подобрать меры государственной поддержки в режиме онлайн и другое. «В личном кабинете инвесторы могут подать заявки на присвоение статусов промышленного комплекса, технопарка, инвестиционного приоритетного проекта: они позволяют компаниям снизить налоговую нагрузку на 17–25% при реализации своих проектов», — напомнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. По его оценке, с 2014 года этими цифровыми инструментами воспользовались около 7,6 тыс раз.

Ресурс постоянно развивают и дополняют новыми функциями. «Например, в этом году мы добавили два раздела: реестр инвестиционных инициатив и "Банк технологий". Таким образом мы совместили на одной площадке все доступные преференции», – сказал Владислав Овчинский.

Через личный кабинет пользователи могут также записаться на осмотр объектов, выставленных на торги властями Москвы или уточнить нюансы продажи лота. Там же хранится архив уже совершенных сделок: акты, договоры и дополнительные соглашения. В 2022 году в личном кабинете стала доступна индивидуальная настройка главной страницы: на дашборд можно добавить заявки на участие в аукционах или обращения в правительство города.

Как отметили в департаменте информационных технологий Москвы, пользователям инвестпортала также доступны инструменты аналитики: с их помощью можно подобрать наиболее подходящую площадку для своего проекта. Недвижимость с информацией о проходимости места и его потенциальной аудитории доступна также на инвестиционной карте ресурса.

По оценке правительства столицы, в сложившихся экономических условиях инвестпортал — важная информационная помощь московским бизнесменам.

Сегодня Москва – один из самых технологичных, современных и инновационных городов мира, который не только следует актуальным трендам цифровизации, но и сам задает их для многих других мегаполисов.