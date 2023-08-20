Дерипаска предсказал начало мирных переговоров по Украине и шанс на «обустройство Руси»

Стратегические просчеты политиков в Вашингтоне привели к тому, что только обслуживание федерального долга США будет стоить более $1 трлн в год. Это значит, что им придется искать компромисс с «врагами Америки», в первую очередь с Китаем, и тогда о России, вероятно, на какое-то время забудут и у страны появится шанс на «обустройство», написал Дерипаска в своем Telegram-канале. Кроме того, он добавил, что мирные переговоры по Украине могут начаться уже через месяц.

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«Видимо, о нас там на какое-то время забудут, а значит у русичей опять будет шанс заняться обустройством Руси, отстроить инфраструктуру, железные дороги, автострады порты и погранпереходы. Закончить цифровизацию торговли и таможенных процедур. Навести порядок во взаимоотношениях правоохранительных органов и бизнеса, окончательно декриминализировав их», — написал Дерипаска.

Тогда, по его мнению, появится возможность привлечь иностранных инвесторов из дружественных стран, и за пять-семь лет отстроить новую экономику, ориентированную уже на Юг и Восток.

«P.S. Да и, похоже, мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в конце сентября», — добавил бизнесмен.

