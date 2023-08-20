Крушение миссии: Роскосмос сообщил о столкновении «Луны-25» с Луной

Связь с космическим аппаратом «Луна-25» прервалась днем 19 августа, мероприятия по его поиску результатов не дали. По предварительным расчетам, «Луна-25» прекратила существование, столкнувшись с поверхностью естественного спутника Земли, сообщили в Роскосмосе.

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«19 августа в соответствии с программой полета "Луны-25" была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 мск связь с аппаратом "Луна-25» прервалась», — сообщили в Роскосмосе.

Там также отметили, что по результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса, аппарат «перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны».

Выяснением причин потери «Луны-25» займется специально сформированная межведомственная комиссия, добавили в госкорпорации.

