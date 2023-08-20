Минусинской огороднице подарили «Ниву» с прицепом за самый крупный помидор

Звание «Минусинский чемпион» в этом году получил томат весом 1,785 кг. Помидор-тяжеловес сорта «Минусинский крупный» вырастила в своей теплице медсестра из Минусинска Красноярского края Светлана Буслова. Ключи от новой LADA Niva Legend с прицепом в качестве приза ей вручил глава города Андрей Первухин, сообщили организаторы конкурса «Минусинский помидор».

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«Светлана Петровна впервые приняла участие в конкурсе. Много лет она работала в детской реанимации, а цветоводство и огородничество стали ее хобби. Выращивать растения и собирать урожай ей помогают муж — водитель минусинской межрайонной больницы, и дочь — школьница», — уточняется на сайте «Минусинского помидора».

Второе место с помидором в 1,68 кг сорта «Гигант Фарина» заняла постоянная участница конкурса, учитель математики Галина Гонсиоровская. На третье место вышла детский стоматолог Елена Родникова с помидором в 1,571 кг сорта «Бифштекс Альби».

Конкурс проводился по четырем номинациям: «Минусинский чемпион», «Самый урожайный куст», «Помидорная плантация» и «За верность Минусинскому помидору». Его участником мог стать любой совершеннолетний житель Минусинска, имеющий в собственности приусадебный участок.

Кроме того, организаторы подвели итоги онлайн-конкурса «Минусинский помидор без границ», в котором в этом году приняли участие жители Калужской и Ростовской областей, Пермского края, Тувы, Хакасии и Красноярского края, выращивающие на своих огородах томаты минусинских сортов. Здесь из 12 заявок победителем была признана Фатия Сергеева из Березников Пермского края с помидором в 1,212 кг. Она получила денежный приз в размере 13 тыс. рублей.

Впервые праздник «День помидора» прошел в Минусинске в 2004 году. Абсолютный рекорд был зафиксирован в 2011 году, когда представленный на конкурсе помидор весил 2,146 кг.

