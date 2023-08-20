«Мы стоим у истоков ледников»: власти Киргизии решили экспортировать воду в Китай

Киргизия готова наладить экспорт экологически чистой питьевой воды в Китай, заявил премьер-министр республики Акылбек Жапаров в ходе рабочей поездки в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. Там он встретился с председателем правления компании Qingdao Laoshan Mineral Water Co.,Ltd Ваном Да и договорился о взаимовыгодном сотрудничестве, сообщает пресс-служба кабмина.

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«Мы стоим у истоков ледников и готовы к экспортировать экологически чистую питьевую воду в Китай, страны Европы и Азии. Мы нуждаемся в опыте таких компаний как Лаошан», — заявил Жапаров.

Председатель правления китайской компании, которая занимается производством воды и напитков, проявил заинтересованность не только в импорте питьевой воды из Киргизии, но и в ее поставках через КНР в страны Европы. По итогам встречи стороны договорились об организации взаимных визитов для более детальной проработки дальнейших действий.

Председатель правительства Киргизии также провел встречи с руководителями крупных китайских корпораций в области энергетики, транспорта, фармакологии, производства электромобилей и логистики, а также принял участие в крупном кыргызско-китайском бизнес-форуме, в ходе которой были заключены соглашения на сумму более $1 млрд, добавили в пресс-службе кабмина.

