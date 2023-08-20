Нефть, газ и гречка: Китай существенно нарастил поставки из России

В январе — июле поставки российской нефти в Китай увеличились на 25,2% в годовом исчислении, импорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 62,7%, а трубопроводного газа — почти вдвое. При этом поставки российской гречки увеличились в годовом исчислении почти в пять раз, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

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Поставки российской нефти в Китай в январе — июле превысили 60,6 млн тонн (+25,2% год к году), при этом в стоимостном выражении показатель снизился на 5,8% — до $32,1 млрд. Второе место по поставкам нефти в КНР занимает Саудовская Аравия, которая за семь месяцев продала в КНР 52,1 млн тонн этого энергоносителя за $31,54 млрд, на третьем месте — Ирак (около 34,9 млн тонн за $19,93 млрд).

Импорт российского СПГ за семь месяцев составил 4,46 млн тонн за $2,98 млрд (+62,7% год к году). По физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на третьем месте. Лидируют по этим поставкам Австралия (13,5 млн тонн за $8,29 млрд) и Катар (9,51 млн тонн за $6,1 млрд).

По поставкам трубопроводного газа в Китай Россия находится на втором месте — за январь — июль они обошлись Китаю в $3,942 млрд, что практически соответствует уровню за весь 2022 год. На первом месте по поставкам этого энергоносителя в КНР находится Туркмения ($5,85 млрд). На третьем — Мьянма ($861,81 млн).

Поставки гречки из России в Китай в январе — июле увеличились в годовом исчислении в 4,8 раза — до 60,8 тыс. тонн. В стоимостном выражении они выросли в 4,1 раза, до $28,6 млн, что в 3,8 раза больше показателя за весь 2022 год.