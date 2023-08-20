Она для нас герой: в Донецке появилась улица Дарьи Дугиной

Именем убитой российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной в Донецке назвали улицу, которая проходит рядом с парком имени первого главы ДНР Александра Захарченко, сообщил в Telegram-канале врио главы республики Денис Пушилин.

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«Преступный киевский режим оборвал ее жизнь терактом – настолько был велик страх перед активной бесстрашной русской девушкой, перед правдой, которую несла людям Дарья. Она была настоящим патриотом России – активно и открыто поддерживала проведение СВО, публично высказывала свою точку зрения. Глубоко понимала корни военного конфликта, утверждала, что Россия воюет не с Украиной, а со всем Западом, с глобализмом», — написал Пушилин.

Он отметил, что Дарья не раз бывала в ДНР и в республике «она своя».

«Такое увековечение памяти не случайно. Она для нас тоже Герой. Мы ее будем помнить, потомки наши будут ее помнить – она этого достойна», — подчеркнул Пушилин.

Вечером 20 августа 2022 года в результате взрыва заминированного автомобиля погибла 29-летняя Дарья Дугина, дочь известного российского философа Александра Дугина. ФСБ обвинила в организации ее убийства спецслужбы Украины.

