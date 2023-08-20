«Удар по нашей общей истории»: Захарова осудила атаку БПЛА на вокзал-памятник

В ночь на 20 августа украинский беспилотник атаковал архитектурную жемчужину Курска — железнодорожный вокзал, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она подчеркнула, что внешнеполитическое ведомство РФ решительно осуждает «этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима», назвав его «ударом по нашей общей истории».

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«Целясь в объект сугубо гражданской инфраструктуры, в мирных жителей Курска, украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны. Нынешнее здание вокзала построено вместо полностью разрушенного в результате безжалостных гитлеровских бомбардировок Курского железнодорожного узла в 1943 году. Это – вокзал-памятник героям Курской дуги. Его стены цвета запекшейся крови солдат, спасших мир от фашизма», — сообщила Захарова.

Также она предсказала бесславный конец всем «последышам гитлеровских прихвостней С.Бандеры и Р.Шухевича», которые «в погоне за мнимой незалежностью и самостийностью» разрушают свою родину. Все это, по ее мнению, «делает задачу денацификации и демилитаризации Украины абсолютным приоритетом российской внешней политики».

