Украинский беспилотник пробил крышу на ж/д вокзале Курска

Крыша, фасад и платформа на железнодорожном вокзале Курска получили повреждения в результате ночного удара украинского беспилотника, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Он пообещал, что ремонтные работы начнутся в самое ближайшее время.

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«В настоящее время на железнодорожном вокзале Курска устранены основные последствия ночного удара украинского беспилотника. Пожар был ликвидирован в 3:46 утра. Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. Приступим к ремонтным работам в самое ближайшее время», — написал Старовойт.

Руководство железной дороги доложило губернатору, что в момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, все они были оперативно эвакуированы. Пострадавших пятеро. Из них двое отказались от медицинской помощи, а троих осмотрели в областной больнице, и они уже отпущены домой.

Старовойт также сообщил об изменениях в работе вокзала. Вход и посадка на поезда после прохождения досмотра сейчас осуществляются через северную и южную стороны без захода в здание вокзала. Первая платформа временно закрыта, посадка ведется со второй и третьей платформ. Губернатор поблагодарил все службы за оперативное реагирование.

В 3:54 мск Старовойт в своем Telegram-канале написал, что по предварительной информации беспилотник «врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар».

