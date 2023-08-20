В Минобороны назвали направления СВО, где противник понес наибольшие потери

За прошедшие сутки российские войска поразили живую силу и военную технику ВСУ в 153 районах проведения спецоперации. Наибольшие потери противник понес на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Российские средства ПВО перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и 23 украинских беспилотника, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Запорожском направлении активными и слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии отражено восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Потери противника составили до 135-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы: FH-70 производства Великобритании и M119 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-5», — сообщил Конашенков.

На Донецком направлении были успешно отражены шесть атак ВСУ, ликвидировано свыше 280-ти украинских военнослужащих, шесть БМП, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30, а также полевые склады боеприпасов. На Южно-Донецком направлении была пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили более 130-ти украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении противник потерял до 70-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа. На Купянском направлении, по словам Конашенкова, российские военные за сутки отразили шесть атак противника, уничтожив до 60-ти военнослужащих, две БМП, три автомобиля, самоходную артустановку «Гвоздика» и гаубицу Д-30. На Херсонском направлении в течение суток ликвидировано до 30-ти украинских военнослужащих и два автомобиля. Также, в районе города Очаков Николаевской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 461 самолет, 246 вертолетов, 5877 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11409 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5951 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 12334 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

